Bakan Işıkhan duyurdu: Deprem bölgelerinde o süre uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Deprem bölgesi illerimizden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep’in İslâhiye ve Nurdağı ilçelerimizde, Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılan düzenlemelerin süresini 30 Kasım'a kadar uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Deprem bölgesi illerimizden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep’in İslâhiye ve Nurdağı ilçelerimizde, Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılan düzenlemelerin süresini 30 Kasım'a kadar uzatıyoruz." dedi.