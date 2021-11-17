Bakan Muş'tan ihracat açıklaması: Türkiye ilk kez yüzde 1 seviyesine çıktı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin son 20 yılda ilk kez dünya ihracat payında yüzde 1 seviyesine çıktığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, Türkiye'nin, aldığı önlemlerle küresel ekonomideki toparlanmaya hızla ayak uyduran ülkelerden biri olmayı başardığını ifade etti.



Küresel ekonomideki olumsuzluklar ve fiyat artışlarına rağmen Türkiye ekonomisinin 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2, ikinci çeyrekte ise yüzde 21,7 büyüyerek rekor kaydettiğini aktaran Muş, Türkiye ekonomisinin uluslararası kuruluşların tahminlerinin oldukça üzerinde performans gösterdiğini söyledi.

Muş, ihracattaki hızlı yükseliş ve ihracatın tetiklediği üretim artışıyla ivme kazanan yeni yatırımlarla 2021 yıl sonunda OVP büyüme hedefi olan yüzde 9 seviyesinin aşılmasını beklediklerini dile getirerek, "İhracat, üretim, yatırım ve istihdam temellerinde büyüyen ekonomimizle kalkınmayı toplumun tüm kesimlerine yaymak üzere var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.



'ABD ve Birleşik Krallık'a dış ticaret fazlası verdik'

Küresel risklere rağmen salgın nedeniyle görülen alternatif tedarikçi arama ve bölgeselleşme eğilimlerinin, Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerindeki konumu ve ihracatı için yeni fırsatlar yarattığını anlatan Muş, şunları söyledi:

"2021 yılı ekonomimizin adeta lokomotifi konumunda bulunan ihracatımızın küresel ihracattan aldığı payın arttığı ve ihracatımız açısından tarihi zirvelerin yaşandığı bir yıl olmaktadır. 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatımız yüzde 33,9 artarak 181,8 milyar dolar; ithalatımız yüzde 22,5 artarak 215,6 milyar dolar oldu. 10 aydaki ihracat rakamımızla, 2019'da ulaşmış olduğumuz 180,8 milyar dolar yıllık ihracat rekorumuzu geride bıraktık. Ayrıca son 12 ayın 10'unda ihracat rekoru kırdık. İhracatımızın, bu performansın devamı ile 2021 yılının sonuna kadar 211 milyar dolar olan OVP tahmininin üzerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz.



Dış ticaret açığımız da ocak-ekim döneminde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 16 azalışla 33,8 milyar dolara gerilemiştir. Bu dönemde dünyanın farklı coğrafyalarına yaptığımız ihracat güçlü bir şekilde artmıştır. Oransal olarak en fazla ihracat artışı Amerika kıtasına gerçekleşirken en önemli ticari partnerimiz olan Avrupa Birliğine (AB) ihracatımız yüzde 35 artmış, AB ile ticaret fazlamız 6,2 milyar dolara ulaşmıştır. ABD'ye ihracatımız 3,7 milyar dolar artış ile 11,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Birleşik Krallık'a ihracatımız 1,9 milyar dolar artış ile 10,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde ABD'ye 1,3 milyar dolar, Birleşik Krallık'a ise 6,3 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğimizi belirtmek isterim."

Muş, yılın 9 ayında 81 ilin tamamının ihracat yaptığını, 76 ilin geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını artırmayı başardığını vurgulayarak, bu dönemde ihracat yapan firma sayısının da 2020 yıl sonuna göre yüzde 7,1 artarak 94 bine ulaştığını kaydetti.