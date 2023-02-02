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Bakan Nebati: İhracat rekor kırmayı Ocak ayında da sürdürdü

Bakan Nebati: İhracat rekor kırmayı Ocak ayında da sürdürdü
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhuriyet tarihinin en yüksek gelen Ocak ayı ihracatını değerlendirdi.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

2022 yılının her ayında rekor kıran ihracatımız, bu eğilimini 2023 yılı Ocak ayında da sürdürdü.

Küresel ekonomi ve ticaretteki zayıflamanın sürdüğü ve küresel finansal koşullarda sıkılaşmanın görüldüğü bir ortamda, 19,4 milyar dolarla en yüksek Ocak ayı ihracatı seviyesine ulaştık. Yıllıklandırılmış ihracatımız da artışını sürdürerek 256 milyar dolara ulaşmıştır.

Amacımız İhracat ve üretimimizin teknoloji ve tasarım yoğunluğunu artırarak küresel değer zincirlerinde yükselmektir. Buna yönelik olarak oluşturduğumuz kapsamlı politika çerçevesinin yanı sıra güçlü projelerle Türkiye Yüzyılı'na hazırız!

Etiketler nebati bakan nebati ihracat ocak
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