Bakan Şimşek ''Bu konuda netim'' diyerek açıkladı: Kamuya girişler kapandı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda emeklilik hariç memur alınmayacağını dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kanal 7 televizyonunda Başkent Kulisi isimli programa katıldı.

Şimşek, ekonomi yönetiminin atacağı adımları ve beklentilerini anlattığı programda, aldıkları “tasarruf tedbirleri”yle gençlere kamuda çalışmanın önünün kapatıldığını itiraf etti.

GENÇLERE KAPI KAPANDI: "EMEKLİ OLANLARIN HARİCİ PERSONEL ALIMINA İZİN VERMİYORUZ"

Bakan Şimşek, “Hiçbir bakanlığa personel noktasında emekli olanların harici personel alımına izin vermiyoruz. Bütün kurumlara genelge gönderdik. Kamuda ciddi bir şekilde harcamaları kısacağız ve kontrol altına alacağız. Bu konuda netim” ifadelerini kullandı.

TÜİK: GENÇLERDE İŞSİZLİK YÜZDE 16,6

Şimşek, kamuda gençlerin önünü kapattıklarını söylerken, TÜİK’in açıkladığı verilerde bile, gençlerdeki işsizlik giderek artıyor.

TÜİK’e göre Ocak ayında işsizlik oranı yüzde 9,1 oldu. Gençler arasında işsizlik yüzde 16,6 olarak kaydedilirken atıl işgücü 1,7 puan artarak yüzde 26,5'e yükseldi.

Ayrıca, TÜİK, Türkiye'de 2 milyon 525 gencin ne okuyup ne de çalıştığını, bu kişilerin toplam gençler içindeki payı yüzde 21.4 olduğu tespit etti.

DİSK-AR: GERÇEK GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 32,3

DİSK-AR’ın “İşsizlik Ve İstihdamın Görünümü” 2023 4. çeyrek raporuna göre ise durum daha da vahim…

Rapora göre, Kayıtlı Tam Zamanlı İstihdam (KATİ) sadece 22,7 milyon! Çalışma çağındaki 65,6 milyon kişinin sadece 22,7 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı işlerde çalışıyor. 2023 4. çeyreğinde geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 23. Her 5 kadından sadece 1’i kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda!

Gerçek genç işsizliği ise yüzde 32,3’ye dayandı, genç kadın işsizliği ise yüzde 41,1 oldu.

Dar ve geniş tanımlı işsiz sayıları arasındaki fark 5,8 milyon olarak tespit edildi.