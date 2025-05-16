İsmail Saymaz'ın ev hapsi kaldırıldı

Erdoğan'ı karşılayan Arnavutluk Başbakanı'nın ayakkabıları olay oldu

Google'ın işe alım sorusu olay oldu: Çözebilen sayısı çok az...

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor: En-Nesyri'nin yerine bir dünya yıldızı geliyor

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Enflasyon beklentisine göre emekli ve memurun alacağı zam belli oldu