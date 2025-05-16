İsmail Saymaz'ın ev hapsi kaldırıldı
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Gezi Parkı soruşturma kapsamında gazeteci İsmail Saymaz'a verilen ev hapsi cezasının kaldırılmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, gazeteci İsmail Saymaz'ın Gezi Parkı olaylarının organizatörü Mehmet Osman Kavala'nın web sitesinin hazırlanmasında ve eylemleri basın yoluyla yaygınlaştırma amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalının kurulması için rol alan şahıslarla konuşma içerikleri tespit edilmişti. Soruşturma çerçevesinde Saymaz, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan yakalanarak gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifade işlemlerinin ardından Saymaz'a adli kontrol uygulanarak 'ev hapsi' verilmişti.
EV HAPSİ KALDIRILDI
Hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında İsmail Saymaz'a verilen ev hapsi cezası kararı kaldırıldı.
Saymaz'ın, ev hapsi 56. gününde kaldırıldı. Adli kontrol şartı, karakola giderek haftada bir gün imza ve yurt dışı çıkış yasağına çevrildi.
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