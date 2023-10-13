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  3. Bakan Şimşek ağzındaki KKM baklasını çıkardı

Bakan Şimşek: ''KKM'den çıkmak istiyoruz''

Bakan Şimşek: ''KKM'den çıkmak istiyoruz''
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fas'ta düzenlenen IMF/Dünya Bankası toplantısında kur korumalı mevduattan çıkmak istediklerini belirterek, mevcut politikanın para politikasının ima ettiğinden daha sıkı olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ve IMF'nin yıllık toplantıları için bulunduğu Fas'ın Marakeş kentinde para politikası ve ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Buna göre Şimşek, beklenen enflasyona göre bakıldığında Türkiye'nin reel faiz sunduğunu, bu durumun da TL'yi çekici kıldığını ifade etti.

Politikanın politika faizinin ima ettiğinden daha sıkı olduğu mesajını veren Şimşek, bu patikada kalacaklarına emin olduklarını da vurguladı.

Ayrıca kurala dayalı politikaya geri dönmek istediklerini de söyleyen Şimşek, Türkiye'de ciddi bir mali konsolidasyona ulaşıldığının ancak politikanın sonuçlarını görmek için bir yıla yakın bir süreye ihtiyaçları olduğunun altını çizdi.

İç talebi daha ılımlı hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Şimşek, Kur Korumalı Mevduat enstrümanından ise çıkmak istediklerini söyledi.

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