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Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan'dan sürpriz ziyaret

Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan'dan sürpriz ziyaret
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile Suudi Arabistan'a gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek. Yatırımcılarla görüşecek olan Şimşek'in yanında, Merkez Bankası'nın yeni müdürü Hafize Gaye Erkan da olacak.

YATIRIMCILARLA BİR ARAYA GELECEKLER
Bakan Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek. Şimşek ve Erkan'ın birlikte ilk yurt dışı ziyaretinin gerçekleşeceği yarınki görüşmeler kapsamında yatırımcı gruplarıyla toplantılar yapılacak.

MALİYE BAKANI İLE GÖRÜŞECEKLER
Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ile ikili görüşme yapacak Şimşek'in, temaslarını tamamlamasının ardından 13 Temmuz Perşembe günü Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

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Etiketler mehmet şimşek hafize gaye erkan tcmb
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