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Bakan Şimşek'ten ''kura müdahale'' iddialarına yanıt

Bakan Şimşek'ten ''kura müdahale'' iddialarına yanıt
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Merkez Bankası'nın rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddialarına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın rezerv satışı ile kura müdahale iddialarının gerçek dışı olduğunu söyledi.

Merkez Bankası'nın rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddia edildi. İddiaların ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi.

Bakan Şimşek: İddia gerçeği yansıtmıyor
Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bakan Şimşek şunları söyledi: "Merkez Bankası'nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Ali Hakan Kara'nın mesajları durumun iyi bir izahı olmuş.

"Zaman içinde bütün sorunların üstesinden geleceğiz"
Hazine ve Merkez Bankası olarak sermaye piyasalarını ve TL enstrümanlarını geliştirmek ve cazip kılmak adına çalışmalarımıza yoğun şekilde devam etmekteyiz. Zaman içinde bütün sorunların üstesinden geleceğiz."

Etiketler kur bakan şimşek müdahale
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