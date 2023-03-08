Bakanlığın 4 bin 336 TL'lik yardım parası için başvurular sürüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım aylığı olarak bilinen para yardımı için başvurular e-Devlet'ten devam ediyor. İşte başvuru şartları...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara yardım hizmeti sağlamaya devam ediyor.

Evde bakıma ihtiyacı olan engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlar için yapılan bu ödeme her ayın 15 ila 31'i arasında gerçekleştiriliyor.

Maaşın yatıp yatmadığı e-Devlet “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” kısmından öğrenilebilir. Eğer maaş Ziraat Bankası üzerinden alınıyorsa sorgulamalar, telefondan gönderilecek kod ile de gerçekleştirilebilir. Bunun için telefonun mesaj kısmına BAKIYE yazıp 4747'e SMS olarak göndermek yeterli. SMS attığınızda 1 SMS ücreti ödersiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşına başvurusu için gelir kriterinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğuna dair sağlık raporu gerekiyor.



Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılabilir.

EVDE BAKIM YARDIMI BAŞVURUSUNDA GEREKEN BELGELER

Evde bakıma muhtaç kişi ve bakıcının kimlik fotokopileri

Devlet Hastanesi tarafından verilen ağır engelli raporu

Evde bakıma muhtaç kişinin iki adet vesikalık resmi

Evde bakıma muhtaç kişinin varsa vasi atanması için mahkeme raporu