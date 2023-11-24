Bakanlığın kampanyası büyük tepki çekti

Fransa Çevre Bakanlığı'nın "eski kıyafetlerinizi giyin, yenisini almayın" mesajı içeren tüketim karşıtı kampanyası perakende sektörünü ayağa kaldırdı.

Fransa’da Çevre Bakanlığı’nın alışveriş karşıtı kampanyası perakende sektöründen sert tepki görürken hükümet içinde de krize neden oldu.

Fransızlara “eski kıyafetlerinizi giyin, yenisini almayın” mesajı veren televizyon reklamları ve afişler, ülkede tartışma yarattı. Çevre Bakanı Christophe Béchu, kampanyanın sürdürülebilirliği engelleyen aşırı tüketimi önlemeye yönelik olduğunu söyleyerek “Kara Cuma’yı Yeşil Cuma’ya dönüştürmek istiyoruz” dedi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Federasyonu, reklamları enflasyon nedeniyle zor günler geçiren işletmelere darbe olarak nitelerken kampanyaya kabineden de sert eleştiriler geldi. Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, kampanyanın ekonomiye zarar vereceğini söyledi.