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Bakanlık duyurdu: Destek ödemeleri hesaplara yatıyor

Bakanlık duyurdu: Destek ödemeleri hesaplara yatıyor
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Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında 19 milyon 941 bin 875 lira bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.

Buna göre, toplam 19 milyon 941 bin 875 lira destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

DÜVE ALIM DESTEĞİ VE UZMAN ELLER PROJESİ MİKTARI BELLİ OLDU

Bu kapsamda, kırsal kalkınma yatırım desteği 10 milyon 119 bin 132 lira, Uzman Eller Projesi desteği 8 milyon 734 bin 743 lira ve düve alım desteği 1 milyon 88 bin lira olarak belirlendi.

Etiketler tarımsal destek ödemesi çiftçi
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