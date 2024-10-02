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Bakanlık insan sağlığıyla oynayan markaları tek tek ifşa etti: Ürünler toplatılıyor

Bakanlık insan sağlığıyla oynayan markaları tek tek ifşa etti: Ürünler toplatılıyor
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Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde zararlı madde tespit edilen peynir markalarını açıkladı. Bunun üzerine tüm marketlerde ürünler toplatılmaya başlandı.

Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde, çeşitli nedenlerle geri çağrılan ürünlere yenileri daha eklenmiş oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği açısından ciddi tehlike arz eden ürünlere ilişkin kapsamlı bir inceleme yaptı.

Yapılan kontroller sonucunda, taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 ürünün yanı sıra, insan sağlığını tehlikeye atacak şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün tespit edildi.

Bazı peynirlerde yabancı cisim bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, bu ürünlerin market raflarından derhal kaldırılmasına karar verildi. Bakanlık, bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlere bitkisel yağ katılması gibi birçok uygunsuzluğu da ortaya çıkardı.

BAKANLIK AÇIKLADI

Son yapılan denetimler sonucunda çeşitli süt ve peynir markalarında zararlı maddeler tespit edilerek, bu ürünlerin marketlerden acil olarak geri toplatılması kararlaştırıldı.

 

Söz konusu liste "https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Etiketler tarım ve orman bakanlığı taklit tahsis peynir zararlı madde
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