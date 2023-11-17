Balık tezgahlarındaki hamsi bolluğu fiyatlara yansıdı

İstanbul’da balık tezgahlarında yaşanan hamsi bolluğu ve çeşitliliği fiyatlara da yansıdı.

Tezgahlarda balık çeşitliliği arttı. Balık sezonunun başında başlayan hamsi bolluğu devam ediyor. Sezon başında 150-200 liraya kadar yükselen hamsi fiyatı 100 liraya geriledi. Tezgahlarda geçen sene bol olan palamutun ise az olduğu göze çarptı.

Diğer çeşitlerde ise yine bolluk var. Karaköy Balıkçılar Çarşısı’nda lüfer balığı tanesi 200-250 liradan, levrek 180 liradan, palamut 110 liradan, istavrit kilosu 200, çinakop kilosu ise 300 liradan satılıyor.