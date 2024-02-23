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Bank of America ve Morgan Stanley'den Türkiye için faiz tahmini

Bank of America ve Morgan Stanley'den Türkiye için faiz tahmini
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Bank of America ve Morgan Stanley ekonomistleri, Türkiye'ye ilişkin faiz tahminlerini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün yılın ikinci faiz kararını açıkladı. TCMB, şubat ayında beklentilere paralel faizi yüzde 45'te sabit tuttu. Fatih Karahan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştiriliken, Merkez Bankası 8 toplantı sonra faiz artırım sürecini sonlandırdı. Gözler mart toplantısına çevrildi.

Bank of America (BofA) Securities ve Morgan Stanley, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yeniden faiz artırması olasılığını göz ardı etmiyor.

BofA Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu yayımladığı notta “Ücret artışlarının talebe etkisi beklenenden daha güçlü çıkarsa, ikinci çeyrekte ek faiz artışları mümkün. Ancak bu bizim baz senaryomuz değil” dedi. İmamoğlu bu yıl için faiz indirimi öngörmedi.

Morgan Stanley ekonomisti Hande Küçük “Politika faizinin yılın son çeyreğine kadar yüzde 45’te sabit tutulacağına ilişkin tahminimizi koruyoruz ancak ikinci çeyrekte ek faiz artırımı risklerinin arttığını görüyoruz” dedi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, raporda “Enflasyon risklerinin daha güçlü vurgulanması, bizce, geçen aya kıyasla ek faiz artırımlarının daha muhtemel olduğu anlamına geliyor” değerlendirmeleri yer aldı.

Küçük, Merkez Bankası’nın ek faiz artırımı yapıp yapmayacağına karar vermeden önce Şubat ve Mart ayı enflasyon verilerini bekleyeceğini öngördü.

Bloomberg

Etiketler Bank of America Morgan Stanley türkiye tcmb faiz tahmini
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