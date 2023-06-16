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Bankacılarla görüşen Bakan Şimşek'ten ''yeni model'' sinyali

Bankacılarla görüşen Bakan Şimşek'ten ''yeni model'' sinyali
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bankacılarla bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan Şimşek, ''Refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz'' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu ile  Beşiktaş'ta bir AVM de bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Bakan Şimşek "Bankalar Birliği yönetim kuruluyla istişare ettik. Bu dönemde yeni program çalışmaları çerçevesinde toplumun bütün kesimleriyle, iş alemiyle de finans sektörüyle de sendikalarımızla da bütün kesimlerle istişare edeceğiz. İnşallah ülkemizin yatırım, ihracat, üretim, istihdam noktasında güçlü bir şekilde toplumda tabii ki refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz. Bu istişari bir toplantı. Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörünü konuştuk. Ben ilginiz için teşekkür ediyorum. Doğrusu bu kadar bir ilgi olacağını düşünmüyordum. Bu aşamada söyleyeceklerim bunlar. Tekrar teşekkür ediyorum" dedi. 

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DHA

Etiketler hazine ve maliye bakanlığı mehmet şimşek
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