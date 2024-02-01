Bankada parası olanlar dikkat! Yeni düzenleme geliyor

TCMB, 2024 yılının ilk faiz kararının alındığı Ocak ayı Para Politikası Kurulu toplantısı özet menini yayımladı. Özet metninde banka mevduatlarına sunulan banka faizleri ile ilgili ayrıntı dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası2nın geçen hafta gerçekleştirilen TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 42,5’ten yüzde 45 düzeyine yükseltilmesine karar verilmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda parasal sıkılığın gözden geçirileceğini belirtti.

PPK toplantı özetinde, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenmeye devam edileceği belirtildi.

PARASAL SIKILIK GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirdi. Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirdi. Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıkılığın gözden geçirileceğini kaydetti.

ENFLASYON TAHMİNİNİ TEK TEK AÇIKLADI

Banka metinde enflasyona ilişkin tahminlerini de paylaştı. Bu kapsamda Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre,

12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 41,2’den 2,14 puan azalışla yüzde 39,1'e

24 ay sonrası için 24,8’den 1,13 puan gerilemeyle yüzde 23,7'e

5 yıl sonrası için yüzde 12,6’dan 0,58 puan aşağı yönlü güncellemeyle yüzde 12'ye düştü.

Cari yıl sonu enflasyon beklentisi ise 0,81 puan artışla yüzde 42 olarak açıklandı.

Banka açıklamasında mevduat faizleri, ihtiyaç kredisi faizleri ve kredi kartlarına ilişkin de detaylara yer verdi. "Parasal ve miktarsal sıkılaştırma ile sadeleşme kararlarının etkisiyle kredi faizlerinde gelinen seviyelerin hedeflenen finansal sıkılık düzeyiyle uyumlu olduğu değerlendirilmektedir" denilen metinde şunları yer aldı:

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI SABİT KALDI

"Önceki PPK toplantı haftasından bu yana Türk lirası ticari kredi faizleri ılımlı bir artış ile yüzde 52,9 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yatay seyreden konut kredisi faizleri yüzde 41,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Taşıt kredisi faiz oranları, yıl sonu satış kampanyalarının bitmesiyle 11,2 puan artarak yüzde 47,1 olarak gerçekleşirken, ihtiyaç kredisi faizleri yatay bir görünüm ile 19 Ocak 2024 itibarıyla yüzde 61,9 olarak gerçekleşmiştir.

KREDİ KARTLARI İLE HARCAMALAR ARTTI

Kredi büyümesi ve kompozisyonunda normalleşme devam etmiştir. 19 Ocak 2024 itibarıyla, 2023 yılı sonuna kıyasla bireysel kredi bakiyesi kredi kartlarında yüzde 1,68, taşıt kredilerinde yüzde eksi 1,88 ihtiyaç kredilerinde yüzde 0,38, konut kredilerinde ise yüzde eksi 0,40 değişim kaydederek toplamda yüzde 0,74 oranında artmıştır.

Bireysel kredilerin önceki PPK toplantısı haftasından bu yana ortalama 4 haftalık büyüme oranları artış sergileyerek, yüzde 4,83 seviyesinde gerçeklemiştir. Taşıt kredileri ve ihtiyaç kredilerinde bu oran sırasıyla yüzde 3,47 ve yüzde 3,26 seviyesindedir. Bireysel kredi kartlarında ise bu oran yüzde 8,45 ile daha yüksek seviyelerde gerçekleşmiştir.

MEVDUAT FAİZİNDE OYNAKLIĞA ÖNLEM ALINACAK

Türk lirası cinsi mevduat faiz oranları ise Aralık ayı sonunda yüzde 47,1 düzeyinde gerçekleşirken 19 Ocak haftasında yüzde 45,9 olmuştur. Sadeleştirme süreciyle uyumlu şekilde, kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edilecektir.

Ocak ayı faiz kararının da etkisiyle, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin, parasal sıkılaşma eşliğinde aktarım mekanizmasını güçlendirmeye ve bankacılık sisteminin fonlama kompozisyonunu iyileştirmeye devam edeceği öngörülmektedir."