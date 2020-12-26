Bankada parası olanlara iyi haber! Faiz oranları yükseldi

Merkez Bankası, politika faizinin ardından Türk Lirası’nın cazibesini artırmak için mevduatta da stopaj indirimine gitti. Bankaların ihraç ettiği bono ve tahvillerdeki stopaj oranları, Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen gelirlere uygulanan oranlarla eşitlendi.

Düzenlemenin bir benzeri bankaların ihraç ettiği bono ve tahvillere de uygulanacak. Alınan karara göre, 31 Mart tarihine kadar bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlarda stopaj oranı vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlarda yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlarda yüzde 3’e indi.

1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan stopaj alınmayacak.

Sabit getirili yatırım araçları için en önemli gösterge enflasyon. Merkez Bankası’nın son beklenti anketinde cari yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 14.18 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 10.84’e çıktı.

Sabit getirili enstrümanlara yatırım yapanlar için kritik konu tasarruflarına enflasyonun üzerinde bir getiri eklemek. Dolayısıyla Faiz artışı sonrasında vadeli mevduatlar cari yılsonu enflasyon beklentilerine göre 2.82 puan, gelecek 12 aylık beklentilere göre 6.16 puan reel faiz vadediyor.