Bankada parası olanlara kötü haber

Düşüşe geçen Türk Lirası (TL) mevduat faizleri kamu bankalarında 3 puanlık gerileme kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) dönüşüm hedefi verdiği bankalar hedeflerini tutturunca TL mevduat faizlerini düşürmeye başladı.

Dünya gazetesinin haberine göre bankacılık kaynakları, düşüşte kredi talebindeki yavaşlamanın da etkisi büyük.

Kaynaklar, KKM dönüşlerinin yüzde 90’ından fazlasının TL mevduata döndüğünü söyledi. Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre üç ay vadeli TL mevduata 6 Ekim’de ortalama yüzde 45,49 olan TL faiz 13 Ekim’de yüzde 44,62’ye geriledi.

Kaynakların verdiği bilgiye göre geçen hafta cuma günü kamu bankalarında yüzde 41 olan TL mevduat faizleri yüzde 38’e çekildi.

Özel bankalardaysa faiz oranları yüzde 20’yle yüzde 45 arasında değişiyor. TL mevduat faizleri Merkez Bankası’nın sıkı para politikasına döngüsüyle yükselişe geçmişti.

Seçimlerden sonra ekonominin dümenine yeniden Mehmet Şimşek’in geçmesi ve Merkez Bankası Başkanlığı’na Hafize Gaye Erkan’ın getirilmesiyle birlikte politika faizleri yüzde 8,5’tan yüzde 30’a hızlı bir yükseliş kaydetmişti.

Bunun sonucunda kredi faizleri yüzde 60’ı geçmiş, TL mevduat faizleri de yüzde 50’ye yaklaşmıştı.