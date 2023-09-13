Bankalar vites artırdı: İşte KKM'de son durum

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkışı hızlandırmak isteyen bankalar vites artırdı.

Son 2 hafta içinde Kur Korumalı Mevduat hesapları 60 milyar lira gerileme gösterdi. Uygulamadan çıkışları desteklemek isteyen bazı bankalar, yeni hesap açılımını kabul etmiyor.

Öte yandan KKM'den ayrılıp TL mevduata geçmek isteyenlere ise yüzde 45 faiz veriyor.

Yatırım Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, "Devasa büyüklüğe gelen bir üründen bir anda çıkmak kolay değil. Özellikle KKM'den TL'ye dönenlere, yani parasını TL'de tutup vade uzatmak şisteyenlere değil. onlara yüzde 35 ama KKM hesabını kapatıp TL'ye geçmek isteyenlere yüzde 45'lerde bir getiri var." açıklamasında bulundu.

Türk Lirası mevduat hesabı ve KKM dönüşlü TL mevduat hesabı arasındaki faiz makası açık.

TL mevduatta faiz oranı yüzde 33-38 arasındayken, KKM dönüşünde bu oran yüzde 45.

Yılmaz, "Şimdi KKM faizi aşağı, TL faizi yukarı çıkartılarak bir miktar yatırımcı teşvik edilmeye çalışılıyor. Ürün hala rafta ve kullanılmaya devam ediliyor. Yani paranızı KKM'de değerlendirebiliyorsunuz. Oradaki yaratılmak istenen şey cazibeyi aşağı çekmek." dedi.

Kur Korumalı Mevduatın toplam büyüklüğü geçen hafta açıklanan son verilere göre 3 trilyon 348 milyar lira düzeyinde.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV canlı yayınında ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken KKM ve OVP uygulamalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunmuştu.

KADEMELİ ÇIKIŞ

Bakan Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) konusunda çok fazla konuşmayı tercih etmediğinin altını çizerek, önceliklerinin OVP'yi uygulamak ve piyasa koşullarının elverdiği ölçüde rezerv biriktirmek olduğunu söyledi.

KKM'den bir çıkış stratejileri olduğunu ve kademeli olarak gideceklerinin altını çizen Bakan Şimşek, "KKM şu anda bir realitedir. Bu realiteden zamanla bir çıkış stratejisi ortaya koyacağız. Mevduat sahipleri müsterih olsun. Kendileri açısından herhangi bir önemli değişikliğe gitmeyeceğiz." dedi.

Vatandaşın portföy tercihlerine her zamana saygılı olduklarının altını çizen Bakan Şimşek, "Lira mevduatını cazip hale getirdiğimizde, ülkede makro finansal istikrarı kalıcı şekilde tesis ettikçe, rezervlerimizi güçlendirdikçe farklı bir strateji izleyebiliriz. Bugün itibarıyla KKM devam edecek. Dönemsel olarak birtakım konularda yönlendirme noktasında bankalar için makro ihtiyati bir çerçeve ortaya koyabiliriz." ifadelerini kullandı.

"KKM'DEN HER GÜN DÖNÜŞLER VAR"

KKM'den her gün dönüşler olduğunu açıklayan Bakan Şimşek, "Lira mevduatını cazip hale getirdiğimizde, ülkede makro finansal istikrarı kalıcı şekilde tesis ettikçe, rezervlerimizi güçlendirdikçe farklı bir strateji izleyebiliriz. Bugün itibarıyla KKM devam edecek. Dönemsel olarak birtakım konularda yönlendirme noktasında bankalar için makro ihtiyati bir çerçeve ortaya koyabiliriz." açıklamasında bulundu.

TCMB'nin KKM'den dönüşte döviz talebini karşıldığını da dile getiren Şimşek, "'Belli bir seviyeyi hedefleyerek onu korumak için rezerv harcayayım' diye bir şey yok." dedi.

Merkez Bankası'nın ve hükümetin bir kur hedefinin olmadığından da söz eden Bakan Şimşek, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bir seviyeyi korumak üzerinde müdahale noktasında bir irade yok. Kur korumalı üzerinden gelen talebi karşılamak makuldür, kurala dayalıdır."