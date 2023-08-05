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BDDK’dan Enpara ve Colendi’ye izin çıktı

BDDK’dan Enpara ve Colendi’ye izin çıktı
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) iki bankanın kurulmasına, bir bankanın faaliyetine izin verdi.

Resmi Gazete’de yayınlanan BDDK kararlarına göre 2 milyar lira kuruluş sermayeli mevduat bankası Colendi Bank AŞ ve 300 milyon ABD doları muadili lira sermayeli mevduat bankası Enpara Bank AŞ‘nin kurulmasına izin verildi.

 Ayrıca, 28 Nisan’da kuruluş izni verilen Hedef Yatırım Bankası‘na faaliyet izni verildi.

Etiketler BDDK Colendi Bank Enpara banka enpara bank
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