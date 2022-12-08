Benzin ve motorine sevindiren indirim

2022 yılının ilk gününden bu yana zam üstüne zam gelen benzin ve motorin fiyatlarına uzun süredir beklenen büyük indirim bugün itibariyle geldi. İndirimle birlikte motorin 20 TL seviyesine yaklaşırken, benzin de uzun bir sürenin ardından 20 TL'nin altına indi.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken bu sefer hem benzin hem de motorine sevindiren birer indirim geldi.

Akaryakıt fiyatları son 2 hafta içinde 8. kez değişmişti. Fiyatlar bu gece yarısından sonra ( 8 Aralık Perşembe itibariyle ) bir kez daha değişti.

Bugün itibariyle ( 8 Aralık Perşembe ) benzine 2,13 lira, motorine ise 1,88 indirim geldi.

Benzin fiyatı en son Nisan 2022'de 20 liranın altını görmüş, sonrasında eylül ayına kadar 20 lira bandından aşağıya inmemişti. Eylül ayında 18 lirayı gören benzin, gelen zamların ardından tekrar 20 liranın üzerine çıktı ve aralık ayına kadar fiyat istikrarsızlığını sürdürdü. Gelen son indirim haberiyle birlikte benzinde yeniden 18 lira seviyesi görülmüş oldu.

İndirim ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul’da 21,04 TL’ye, Ankara’da 21,23 TL’ye ve İzmir’de 21,30 TL’ye geriledi Benzinin litre fiyatı da İstanbul için 18,14 TL, Ankara ve İzmir içinse 18,35 TL oldu.

Son olarak 3 Aralık'ta 1 lira 16 kuruş zam yapılan motorine dün ( 6 Aralık Salı itibariyle ) yeniden indirim gelmiş ve motorinin litresi 69 kuruş düşmüştü.. İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 22 lira 97 kuruşa, 23 lira 22 kuruşa, Ankara'da ise 23 lira 14 kuruşa indi.

Hatırlanacağı gibi 2022 yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi.

23 Kasım tarihinde benzine 1 lira 16 kuruş indirim, 24 Kasım'da benzine 55 kuruş zam, motorine 95 kuruş indirim, 25 Kasım tarihinde benzine 45 kuruş indirim, 29 Kasım tarihinde motorine 82 kuruş indirim, 30 Kasım tarihinde motorine 58 kuruş indirim, 3 Aralık tarihinde motorine 1 lira 16 kuruş zam gelmişti.

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:

İstanbul

Benzin fiyatı: 18,14 TL

Motorin fiyatı: 21,04 TL

LPG fiyatı: 10,76 TL



Ankara

Benzin fiyatı: 18,351 TL

Motorin fiyatı: 21,23 TL

LPG fiyatı: 10,74 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 18,35 TL

Motorin fiyatı: 21,30 TL

LPG fiyatı: 10,83 TL

Hafta başında motorine gelen indirimin ardından, brent petrol fiyatlarında yaşanan yükselişe rağmen motorin fiyatlarına üst üste ikinci indirim gelmiş ve 30 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 0,58 TL indirim yapılmıştı.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu gereği 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçildi.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbest.

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Rafineri fiyat oluşumu şöyle:

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz rafineri fiyatı ne demek?

Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları, 'gümrüksüz rafineri fiyatı' anlamına gelir.

Türkiye'de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.