Benzine 1 lira 55 kuruş zam geldi

Akaryakıt ürünlerine zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. 16 Ağustos itibariyle benzinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş zam yapıldı.

Seçimlerin ardından akaryakıt ürünlerinde başlayan zam furyası bitmek bilmiyor.



Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan artış birlikte akaryakıt fiyatları cep yakmaya devam ediyor.

16 Ağustos itibariyle benzinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş zam geldi.



Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Yılbaşında ise benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.

16 Ağustos Çarşamba itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:



Adana

Benzin fiyatı: 38,72 TL

Motorin fiyatı: 39,27 TL

LPG fiyatı: 16,07 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 38,68 TL

Motorin fiyatı: 39,34 TL

LPG fiyatı: 16,30 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 36,67 TL

Motorin fiyatı: 38,80 TL

LPG fiyatı: 16,67 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 38,91 TL

Motorin fiyatı: 39,58 TL

LPG fiyatı: 16,63 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 38,45 TL

Motorin fiyatı: 39,10 TL

LPG fiyatı: 16,42 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 38,47 TL

Motorin fiyatı: 39,16 TL

LPG fiyatı: 16,30 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 38,94 TL

Motorin fiyatı: 39,56 TL

LPG fiyatı: 16,04 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 38,38 TL

Motorin fiyatı: 39,12 TL

LPG fiyatı: 16,40 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 38,57 TL

Motorin fiyatı: 39,21 TL

LPG fiyatı: 15,94 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 37,72 TL

Motorin fiyatı: 38,34 TL

LPG fiyatı: 16,63 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 38,36 TL

Motorin fiyatı: 39,02 TL

LPG fiyatı: 16,45 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 38,69 TL

Motorin fiyatı: 39,33 TL

LPG fiyatı: 16,10 TL

Kars

Benzin fiyatı: 38,73 TL

Motorin fiyatı: 39,49 TL

LPG fiyatı: 16,45 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 38,52 TL

Motorin fiyatı: 39,17 TL

LPG fiyatı: 16,48 TL

Rize

Benzin fiyatı: 38,55 TL

Motorin fiyatı: 39,27 TL

LPG fiyatı: 16,84 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 38,69 TL

Motorin fiyatı: 39,38 TL

LPG fiyatı: 16,79 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 38,51 TL

Motorin fiyatı: 39,26 TL

LPG fiyatı: 16,42 TL