Benzine 1 lira 55 kuruş zam geldi
Akaryakıt ürünlerine zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. 16 Ağustos itibariyle benzinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş zam yapıldı.
Seçimlerin ardından akaryakıt ürünlerinde başlayan zam furyası bitmek bilmiyor.
Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan artış birlikte akaryakıt fiyatları cep yakmaya devam ediyor.
16 Ağustos itibariyle benzinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş zam geldi.
Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Yılbaşında ise benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.
16 Ağustos Çarşamba itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:
Adana
Benzin fiyatı: 38,72 TL
Motorin fiyatı: 39,27 TL
LPG fiyatı: 16,07 TL
Adıyaman
Benzin fiyatı: 38,68 TL
Motorin fiyatı: 39,34 TL
LPG fiyatı: 16,30 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 36,67 TL
Motorin fiyatı: 38,80 TL
LPG fiyatı: 16,67 TL
Antalya
Benzin fiyatı: 38,91 TL
Motorin fiyatı: 39,58 TL
LPG fiyatı: 16,63 TL
Aydın
Benzin fiyatı: 38,45 TL
Motorin fiyatı: 39,10 TL
LPG fiyatı: 16,42 TL
Balıkesir
Benzin fiyatı: 38,47 TL
Motorin fiyatı: 39,16 TL
LPG fiyatı: 16,30 TL
Diyarbakır
Benzin fiyatı: 38,94 TL
Motorin fiyatı: 39,56 TL
LPG fiyatı: 16,04 TL
Edirne
Benzin fiyatı: 38,38 TL
Motorin fiyatı: 39,12 TL
LPG fiyatı: 16,40 TL
Hatay
Benzin fiyatı: 38,57 TL
Motorin fiyatı: 39,21 TL
LPG fiyatı: 15,94 TL
İstanbul
Benzin fiyatı: 37,72 TL
Motorin fiyatı: 38,34 TL
LPG fiyatı: 16,63 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 38,36 TL
Motorin fiyatı: 39,02 TL
LPG fiyatı: 16,45 TL
Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 38,69 TL
Motorin fiyatı: 39,33 TL
LPG fiyatı: 16,10 TL
Kars
Benzin fiyatı: 38,73 TL
Motorin fiyatı: 39,49 TL
LPG fiyatı: 16,45 TL
Muğla
Benzin fiyatı: 38,52 TL
Motorin fiyatı: 39,17 TL
LPG fiyatı: 16,48 TL
Rize
Benzin fiyatı: 38,55 TL
Motorin fiyatı: 39,27 TL
LPG fiyatı: 16,84 TL
Sivas
Benzin fiyatı: 38,69 TL
Motorin fiyatı: 39,38 TL
LPG fiyatı: 16,79 TL
Trabzon
Benzin fiyatı: 38,51 TL
Motorin fiyatı: 39,26 TL
LPG fiyatı: 16,42 TL
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