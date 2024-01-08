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BES'te teminatlı kredi dönemi başladı

BES'te teminatlı kredi dönemi başladı
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1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olan uygulamada Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları sözleşmelerini bankalara teminat olarak gösterecek, bankalardan uygun faiz ve şartlarda kredi kullanabilecek

Bankalardan kredi çekmek isteyen bireysel emeklilik katılımcıları, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) sözleşmelerini teminat olarak gösterebilecek. Yeni uygulama 1 Ocak itibariyle başladı. 2023’ün Mart ayında yapılan düzenleme ile BES sözleşmelerinin bankalarda teminat olarak gösterilmesine imkan tanındı. BES katılımcıları sözleşmelerini bankalara teminat olarak gösterecek, bankalardan uygun faiz ve şartlarda kredi kullanabilecek.

Devlet katkısı hariç

Yeni uygulama ile BES katılımcısı, devlet katkısı hariç birikiminin bir kısmını ya da tamamını alacağın devri sözleşmesi ile bankaya devredebilecek. Alacağını devretmek isteyen katılımcı, bankaya başvuracak. Banka, talep edilen kredi için alacağın devrine konu olabilecek yeterli tutar olup olmadığı bilgisi veya katılımcının devredilebilir toplam tutar bilgisini Emeklilik Gözetim Merkezi’ne (EGM) soracak.

 EGM, kredinin tahsisi için gerekli veri ve bilgileri bankaya iletecek. Katılımcı, krediyi kullandığında, bankaya devredilecek tutar emeklilik şirketi tarafından alacağın devri fonunda yatırıma yönlendirilecek.

Nasıl işleyecek?

Katılımcı, bankaya olan kredi borcunun iki taksitini üst üstü ödemezse, banka, katılımcıya 30 gün süre verecek. Bu süre içinde ödeme yapılmazsa banka, alacağın devri fonundan kalan borç tutarını alacak. Katılımcının vefat etmesi durumunda ise banka kalan kredi borç tutarını emeklilik şirketinden talep edecek ve kalan borç tutarı alacağın devri fonundan bankaya ödenecek.

Tek bir bankadan kullanılacak kredi için BES sözleşmesi teminat gösterilebilecek. İşveren grup emeklilik sözleşmeleri bankaya devredilemeyecek. Birden çok BES sözleşmesi bankaya teminat olarak gösterilebilecek, yani alacağı devrine konu olabilecek. Bankadan kredi kullanmak için BES sözleşmesi teminat gösterildiğinde BES sözleşmesi iptal edilemeyecek ya da birikim başka bir BES şirketine aktarılamayacak.

Etiketler BES'te teminatlı kredi dönemi bireysel emeklilik sistemi teminatlı kredi
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