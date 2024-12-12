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Binlerce çalışanı olan Türkiye'nin ünlü hazır giyim markası iflas etti

Binlerce çalışanı olan Türkiye'nin ünlü hazır giyim markası iflas etti
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1979 yılında kurulan ve 2013 yılında iflas erteleme başvurusunda bulunan hazır giyim markası Sevenhill, iflasını duyurdu.

1979 yılında Bektaş Özbek tarafından temeli atılan, İstanbul merkezli hazır giyim markası Sevenhill, iflasını duyurdu. Ekonomik kriz nedeniyle Sevenhill'in mali yapısında büyük bozulmalar oldu. Birçok şube kapanmaya başladı ve şirketin mali durumu, yatırımcılar ve bankalarla olan ilişkileri zorlaştırdı.

2013 yılında Sevenhill, mali sorunları aşabilmek için iflas erteleme başvurusunda bulundu. Başvuruyla ilgili 2015 yılında mahkeme, iflas erteleme kararını bozarak markanın iflasına karar verdi. Bu dönemde Sevenhill’in borcu 80 milyon TL (yaklaşık 35 milyon dolar) seviyelerine çıkmıştı. Bu kararın ardından ünlü marka, Türkiye’nin büyük giyim devlerinden biri olarak tarihteki yerinden ayrıldı.

 

 

 

Etiketler hazır giyim markası hazır giyim sevenhill
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