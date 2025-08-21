  1. Anasayfa
Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Şafak'a çok sert yalanlama
Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ın zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacağına yönelik haberini çok sert bir şekilde yalanlaıdı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhur Reyonu" adıyla herhangi bir proje bulunmadığını belirterek "toplumda kutuplaşma üretmeyi hedefleyen, asılsız ve mesnetsiz bir kara propaganda girişimidir" ifadeleri yer aldı.

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi sayıları 55 bini bulan Tarım Kredi marketlerinde her şubenin yüzde 10 ila 15’lik kısmında özel bir “Cumhur Reyonu” köşesi açılacağını öne sürmüştü.

Gazetenin haberinde bu bölümde satışa sunulacak ürünler doğrudan devlet tarafından sağlanacak ve marketler ürünlerini devletin açacağı depolardan temin edecek. Böylece aracı zinciri ortadan kalkacak ve fiyatlar tüm Türkiye genelinde sabitleneceği belirtilmişti.

Ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi bu iddiaları yalanladı.

İletişim Başkanlığı, süpermarketlerde 'Cumhur Reyonu' kurulacağına yönelik iddiaların ardından açıklamada bulundu.

İlgili haberlerin temelinde bir gazetenin önerisinin yattığını belirten Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, hükümetin veya ilgili kurumların gündeminde “Cumhur Reyonu” adıyla herhangi bir projenin bulunmadığını söyledi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bir gazetede “Türkiye genelinde süpermarketlerde ‘Cumhur Reyonu’ kurulması” yönünde öneri olarak gündeme getirilen konu, sosyal medya mecralarında çarpıtılarak “süpermarketlerde ‘Cumhur Reyonu’ kurulacak, ürünleri devlet sağlayacak” şeklinde servis edilmiştir. Bu iddialar, gerçeği yansıtmamakta; herhangi bir kamu politikasını ifade etmemektedir. Manipülatif sosyal medya paylaşımlarından yola çıkarak kamu kurumlarını hedef alan siyasi açıklamalar ise açıkça dezenformasyon niteliği taşımaktadır.

Bahse konu “Cumhur Reyonu” ifadesi, bir devlet politikasını değil; yalnızca bir gazetede dile getirilen fikir düzeyindeki bir öneriyi ifade etmektedir. Söz konusu öneri, resmî kurumlar tarafından benimsenmiş ya da hayata geçirilmesi yönünde herhangi bir karar alınmış bir uygulama değildir.

Buna rağmen ana muhalefet partisi temsilcilerinin, bir gazete yazısında dile getirilen bu öneriyi hükümet tarafından açıklanmış resmî bir proje gibi sunması ve bunun üzerinden siyasi değerlendirmeler yapması, maksatlı bir tutumun göstergesidir.

Bu temelsiz iddialardan hareketle yapılan “Cumhur Reyonu mu, Ayrım Reyonu mu?” şeklindeki açıklamalar, gerçekle hiçbir ilgisi bulunmayan, toplumda kutuplaşma üretmeyi hedefleyen, asılsız ve mesnetsiz bir kara propaganda girişimidir.

Hükümetin veya ilgili kurumların gündeminde “Cumhur Reyonu” adıyla herhangi bir proje bulunmamaktadır. Bir gazete köşe yazısında yer alan öneriyi, devlet politikasıymış gibi sunarak siyasi polemik üretmek, kamuoyunu yanıltmak ve dezenformasyona zemin hazırlamaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarımız, milletimize hizmet anlayışıyla faaliyet göstermektedir. Vatandaşlarımızın doğru bilgiye yalnızca resmî kurumların açıklamaları üzerinden ulaşması büyük önem taşımaktadır.”

 

