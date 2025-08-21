Yoğun bakıma kaldırılan Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in son hali ortaya çıktı

  1. Anasayfa
Fenerbahçe’nin eski başkanlarından 86 yaşındaki Ali Şen geçirdiği rahatsızlık sonrasında yoğun bakıma kaldırılmıştı. Taburcu edilen Ali Şen'i ziyaret eden Mustafa Kemal Güneri Ali Şen ile çektirdiği fotoğrafı yayınladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından 86 yaşındaki Ali Şen, Bodrum’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakım servisine yatırılmıştı. 

1981-1983 ve 1994-1998 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığını yapan ve futbol takımını iki kez şampiyonluğa taşıyıp, birçok kupalar kazandıran, uzun yıllardır da Bodrum'da yaşamını sürdüren 86 yaşındaki Ali Şen'in hastaneye enfeksiyondan kaynaklı yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu öğrenilmişti.

Ali Şen'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama oğlu Metin Şen'den gelmiş, Şen, yaptığı açıklamada babasının sağlık durumunun iyi olduğunu ve bugün taburcu olacağını aktararak, "Babamın sağlık durumu gayet iyi. Tedbiren yoğun bakımdaydı. Bugün, bir aksilik olmazsa hastaneden çıkacağız. Endişelenecek bir konu yok" ifadelerini kullanmıştı.

Ali Şen'in kaldırıldığı hastanede tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiği öğrenildi. Yaklaşık 1 hafta süren tedavisinin ardından yeniden Bodrum'daki evine geçen Ali Şen'i evinde ziyaret eden Mustafa Kemal Güneri, Şen ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. 

Güneri paylaşımında "Tedbir amaçlı 5 günün ardından, evinde sıhhatinde, çok şükür Ali Başkanımız. Yalıkavak’tan herkese sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

 

 

