Bir alkol grubuna daha zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Doluca şarap grubuna zam geldiğini açıkladı.

2025 yılının zam yağmuru aralıksız devam ediyor. Alkollü içeceklerdeki ÖTV oranının artırmasının ardından alkollü içeceklere zamlara bir yenisi daha eklendi.

Son olarak Doluca şarap grubuna da zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yeni listeyi paylaştı.

Dündar, zamlı listeyi şöyle paylaştı:

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