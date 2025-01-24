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Bir alkol grubuna daha zam geldi

Bir alkol grubuna daha zam geldi
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Doluca şarap grubuna zam geldiğini açıkladı.

2025 yılının zam yağmuru aralıksız devam ediyor. Alkollü içeceklerdeki ÖTV oranının artırmasının ardından alkollü içeceklere zamlara bir yenisi daha eklendi.

Son olarak Doluca şarap grubuna da zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yeni listeyi paylaştı.

Dündar, zamlı listeyi şöyle paylaştı:

Not: Alkollü içki markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir. 

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Doluca şarap grubuna zam geldiğini açıkladı.

Etiketler tekel zam ötv ötv zammı alkollü içecek içki şarap Erol Dündar
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