Bir ilde daha pide fiyatı belli oldu

Ramazan'a sayılı günler kala bir ilde daha pide fiyatları belli oldu. Bolu'da da 325 gram Ramazan pidesi 10 liradan satışa sunulacak.

Ramazan ayına sayılı günler kala pide fiyatları da belli olmaya başladı. Bolu'da geçen yıl 350 gramı 7,5 liradan satılan Ramazan pidesi, bu yıl 325 gramı 10 TL'den tüketiciyle buluşacak. Fırıncı Murat Gelturan, "Bu işletmenin sahibiyim. Geçen sene fiyat 7,5 liraydı. Bu seneki durum belli. Her şey zamlı. Ramazan pidesinin 10 lira olması bence normal." dedi.