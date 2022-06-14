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Bireysel Emeklilik Sistemi'nde ''sürpriz'' uygulama

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde ''sürpriz'' uygulama

Kısa adı BES olan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde katılımcılarına evlilik, doğum günü, bayram, anneler günü, sevgililer günü dolayısıyla hediye BES ödemesi gönderilebilecek...

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) genelgesine göre, işveren grup emeklilik sözleşmeleri ile otomatik katılım sistemi dışındaki BES sözleşmelerine, üçüncü kişiler hediye amaçlı olarak katkı payı ödeyebilecek.

 Bu hizmeti vermek isteyen emeklilik şirketi, katılımcı adına internet sitesinde veya mobil uygulamada, emeklilik sözleşmesine özgü karekod veya benzeri araçlarla üretilen tanımlayıcı bilgiyi, katılımcının kendisinin veya vasisinin rızası ile erişime açacak.

Hediye amaçlı olarak ek katkı payı ödemesi yapacak kişi, şirketin ödeme sayfasına yönlendirilecek. Burada, adına katkı payı ödemesi yapılacak emeklilik sözleşmesi sahibinin adı ve soyadı bilgileri, ek katkı payı olarak ödenecek tutar ve hediye edenin adı ve soyadı bilgileri ile iletişim bilgisi istenecek.

Milliyet'te yer alan habere göre, emeklilik şirketi, hediye edenin talebi halinde, elektronik veya basılı hediye sertifikasını hediye edene veya katılımcıya iletecek. Şirket, sertifika üretimi karşılığında hizmet bedeli talep edebilecek. Yapılan işlem neticesinde elektronik iletişim aracı ile BES katılımcısına bilgilendirme yapılacak.

Hediye katkı payı sertifikalarında, hediye etme gerekçesi de yer alacak. BES katılımcılarına evlilik, doğum, doğum günü, bayram, anneler günü, babalar günü, sevgililer günü ya da başka bir önemli gün dolayısıyla hediye ödeme gönderilebilecek.

 Hediye katkı, altın karşılığı da olabilecek. Hediye katkı payı ödeyenler çeyrek, tam, yarım altın tutarlarında ödeme yaptığını sertifikada belirtebilecek. Katılımcıya ya da hediye edene gönderilecek sertifikalarda, özel mesaj bölümü de yer alacak. Hediye ödemeleriyle ilgili sertifikalar mecburi olmayacak.

Milliyet

Etiketler BES bireysel emeklilik sistemi hediye ödeme hediye ödemesi özel gün
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