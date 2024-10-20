Borsa allak bullak: En çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı kayıpla tamamladı. 14-18 Ekim haftasında yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri belli oldu.

Son dönemde yatırımcısına kaybettiren Borsa İstanbul'da negatif seyir devam ediyor.

BIST 100 endeksi, en düşük 8.680,72 ve en yüksek 9.070,02 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,93 değer kaybederek 8.793,61 puandan tamamladı.

Sektör endeksleri içinde haftalık bazda en çok değer kazanan yüzde 9,54 ile menkul kıymet yatırım ortaklıkları olurken, en çok değer kaybeden ise bankacılık oldu.

En çok kazandıran hisseler

BİST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca en çok değer kazanan yüzde 11,31 ile Tekfen Holding (TKFEN) olurken, yüzde 10,53 ile Borusan Yatırım (BRYAT) ve yüzde 9,63 ile Borusan Boru Sanayi (BRSAN) onu izledi.

En çok düşen hisseler

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde en çok değer kaybedenlerin başında yüzde 9,72 ile Akbank (AKBNK) gelirken, yüzde 8,11 ile Şok Market (SOKM) ve yüzde 7,40 düşüşle Anadolu Efes (AEFES) onu izledi.

İşlem hacmi en yüksek hisseler

Endekste hafta boyunca gerçekleşen hacim BIST 100’de 378 milyar 188 milyon TL olurken, 30 milyar 819 milyon TL’si Türk Hava Yolları (THYAO) hissesinden geldi. 28 milyar 2 milyon TL’lik kısmı İş Bankası (ISCTR) ve 26 milyar 69 milyonu da Ereğli Demir Çelik (EREGL) hisselerinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri geçen haftaya göre gerileyerek 7 trilyon 696 milyar 63 milyon TL’ye (224 milyar 853 milyon dolar) oldu.

Endekse dahil hisseler içinde piyasa değer en yüksek olan Garanti BBVA (GARAN) 465 milyar 780 milyon TL değerle haftayı tamamlarken, 447 milyar 586 milyon TL ile Koç Holding (KCHOL) onun ardından geldi. 369 milyar 840 milyon TL piyasa değeriyle Türk Hava Yolları (THYAO) piyasa değeri en yüksek üçüncü şirket oldu.

Yatırım fonlarının performansı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,42, BES fonları yüzde 0,77 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,20 ile "Kıymetli Maden Fonları" olurken gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 3,49 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken, gerileyen fon ise bulunmuyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Yatırım Fonları 0,42 1113 434 Borsa Yatırım Fonları 1,09 15 7 Borçlanma Araçları Fonları 0,60 71 3 Fon Sepeti Fonları 0,64 64 15 Hisse Senedi Fonları 0,61 90 34 Karma ve Değişken Fonlar 0,74 119 24 Katılım Fonları 1,14 55 3 Kıymetli Maden Fonları 3,20 18 0 Para Piyasası Fonları 0,91 56 0 Serbest Fon 0,20 640 355 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 0,77 353 28 Başlangıç Fonları 0,89 10 0 Borçlanma Araçları 0,34 43 2 Değişken 0,78 133 8 Devlet Katkısı 0,31 10 2 Endeks 0,78 3 1 Fon Sepeti Fonu 0,64 14 2 Hisse Senedi 0,59 28 4 Karma 0,68 8 1 Katılım 0,70 28 4 Kıymetli Madenler 3,49 15 0 OKS Katılım 0,61 22 2 OKS Standart 0,52 9 1 Para Piyasası 0,89 13 0 Standart 0,60 12 1 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,89 3 0

BIST 100 endeksinde destek/direnç seviyeleri

Analistler, önümüzdeki yurt içinde tüketici güven endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, ABD Merkez Bankasının Bej Kitap Raporu, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi, ABD'de ve Avro Bölgesinde açıklanacak imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.710 ve 8.650 puanın destek, 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Ekonomim