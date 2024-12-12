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Fatih Portakal'ın maaşı ''yok artık'' dedirtti

Fatih Portakal'ın maaşı ''yok artık'' dedirtti
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Gazeteci Fatih Altaylı, Sözcü TV'deki istifaların arkasında Fatih Portakal'ın aldığı astronomik maaş olduğunu iddia etti.

Son dönemde peş peşe ayrılıklarla gündeme gelen Sözcü TV'de istifaların perde arkasıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sunucu Ebru Baki ve Genel Yayın Yönetmeni Alişer Delek'in istifasının arsından kanalda yaşanan bu huzursuzluğun perde arkasında ise Fatih Portakal'ın aldığı astronomik maaşın olduğu öne sürüldü.

FATİH PORTAKAL'IN MAAŞI 14 MİLYON TL

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan usta gazeteci Fatih Altaylı, Fatih Portakal'ın aylık maaşının 14 milyon lira seviyelerinde olduğunu ve bunun da kanaldaki üst düzey isimleri rahatsız ettiğini öne sürdü.

"OLAYLARIN KAYNAĞI FATİH PORTAKAL'IN MAAŞI"

Fatih Altaylı, konuyla ilgili açıklamasında "Sözcü'de bir şeyler oluyor. Tam ne olduğunu da bilmiyoruz. Olayların kaynağının Fatih Portakal'ın orada aldığı maaş olduğu söyleniyor. Bunun da kurumda ciddi bir rahatsızlık yarattığı ve istifa ettiği konuşuluyor" ifadelerine yer verdi.

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Etiketler fatih portakal sözcü tv maaş fatih altaylı
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