Borsa'da skandal iddia: ''Sızıntı birilerini zengin etti!''

TCMB'nin KKM kararını önceden haber alan bazı yabancı yatırımcının borsadan büyük kazanç sağladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın vade sonu gelen kur korumalı mevduatı hesaplarındaki varlıkları Türk Lirası mevduatına çevrilmesine yönelik düzenlemesiyle ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı.

Cumhuriyet gazetesinden Miyase İlknur'un haberine göre Kur korumalı mevduattan (KKM) Türk Lirası’nı mevduata yönlendirmeyi hedefleyen tebliğ, piyasalar kapandıktan sonra açıklanmasına rağmen bu bilgiyi önceden haber alan Amerikan yatırım fonlarının geçen cuma günü seans başlar başlamaz satışa geçtiği iddia edildi.

İşte gündeme bomba gibi düşen o iddia:

KKM düzenlemesine ilişkin tebliğde bankalara bazı yükümlülükler getirilmesi nedeniyle banka hisselerinin değer kaybedeceği bilindiğinden bankacılık sektörüne ait milyonlarca lot hissesi bulunan Merrill Lynch “Bank of America” ile HSCB satışta başı çekti.

Bu iki bankayı yerli aracı kurumlardan Yatırım Finansman ve AK Yatırım izledi. Bankacılık sektörü hisselerinde büyük düşüş yaşanırken Garanti Bankası hisselerinde devre kesici uygulandı. Satışları İş Yatırım, Halk Yatırım ve Unlu Menkuller şirketi büyük alım yaparak karşılaması nedeniyle bankacılık sektörünün düşüş oranı 4.6’da kaldı. Yasadışı olan İnsider Trading (içeriden bilgi alanların ticareti) yoluyla haksız kazanç sağlama olarak değerlendirilen KKM haberinin sızdırılması yerli ve küçük yatırımcıları zarara uğrattı.

KKM’nin ilk uygulamaya konacağı gece de bu bilgiyi önceden haber alanlar hem milyonlarca lira döviz satmış hem de toplu hisse satışıyla borsada haksız kazanç elde etmiş oldu. Habersiz olan yatırımcıların ise dövizleri ve hisseleri ellerinde patladı. Ne ilk KKM tebliğinde ne de hafta sonu yayımlanan tebliği kim ya da kimlerin sızdırdığına ilişkin soruşturma açılmadı.

Merkez Bankası, KKM’den Türk lirası mevduatları yönlendirme yapmak amacıyla düzenlemeye gitmişti. KKM hasaplarını TL mevduatına dönüştürme hedefi getirildi. Kriterleri tuturamayan bankalar ek menkul tesisine mecbur olacak. Merkez Bankası aynı zamanda döviz ve kıymetli maden mevduatına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırdı.

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