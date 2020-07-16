Borusan ABD'deki davayı kazandı! 14 milyon dolar iade edilecek

ABD Ticaret Bakanlığı, "ulusal güvenlik" gerekçesi ile yürüttüğü Section 232 incelemesi sonrasında çelik ithalatına uyguladığı %25 vergiyi 2018 Ağustos'ta Türkiye'ye mahsus olmak üzere %50'ye yükseltmişti.

Söz konusu vergiyi Mayıs 2019'da tekrar %25'e düşürmüştü.

Borusan'dan KAP'a yapılan açıklamada, yaklaşık dokuz ay boyunca ABD'nin sadece Türkiye'ye uyguladığı ek vergiye karşı ABD Ticaret Bakanlığı'na karşı açılan dört ayrı davaya Borusan'ın da müdahil olduğu belirtilerek, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin bu davalardan birinde ABD'nin uygulamasının kanuna aykırı olduğuna hükmettiği belirtildi.

Açıklamada, "...(Mahkeme) sadece bir ülke için vergilerin % 25'den % 50'ye artırılmasının kanuna aykırı olduğuna hükmetmiş ve ek alınan %25 oranındaki vergilerin iade edilmesine karar vermiştir. Davanın temyiz süreci açık olmakla birlikte kararın bu şekilde kesinleşmesi durumunda, şirketimizin ABD gümrük

otoritesinden geri alacağı tutar 14 milyon dolar (yaklaşık 95 milyon lira )seviyesinde" denildi.