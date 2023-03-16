Brent petrol neden düşüyor? Petrol fiyatları ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareket devam ediyor. Uluslararası piyasalarda brent petrol fiyatı 73 doların altında işlem görüyor.

Brent petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskılanma devam ediyor. Peki brent petrol neden düşüyor? Brent petrol fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Saat 17.20 itibariyle brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 72.18 dolar seviyesinde işlem görüyor.



Petrol piyasası, Suudi Arabistan'ın arz tehditlerine rağmen küresel talepteki toparlanmayı fiyatlandırıyor. Brent petrol bu hafta yüzde 10 düşerek 71 dolara kadar geriledi. Brent petrol fiyatı 86.94 dolar ile 7 Mart 2023'te son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

BRENT PETROL NEDEN DÜŞÜYOR?



Petrol fiyatlarındaki dalgalanmada, Credit Suisse'nin İsviçre Merkez Bankası'ndan 50 milyar franga yakın borçlanacağını duyurması ve Çin'de talep toparlanmasına ilişkin olumlu beklentiler etkili oldu. ABD'de başlayan bankacılık krizi ve Avrupa'da Credit Suisse paniği piyasaları kırılgan hale getirirken, IEA ve OPEC küresel petrol talebindeki artışa işaret etti. Ancak ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış talebin düşük olduğu algısını güçlendirerek fiyatları baskıladı.



Brent petrolün teknik olarak 74,66 ile 75,32 dolar aralığının direnç, 73,66 ile 73,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BRENT PETROL NEDİR?

Brent petrolü dünya petrol piyasasında önemli bir yere sahip bir petrol çeşididir. İçeriğinde düşük oranda sülfür bulunması nedeniyle "tatlı petrol" sınıfında yer alır ve rafineriler için benzin ve dizel yakıt üretimi için daha uygun olduğu düşük sülfürlü petrol ihtiyacını karşılar. Ayrıca denizden çıkarılması nedeniyle nakliyesi kolaydır.

Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.