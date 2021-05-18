BtcTürk sızıntı iddiasını doğruladı: On binlerce yatırımcıya büyük şok

Yerli kripto para borsası BtcTürk, sosyal medyanın gündemine oturan sızıntı iddialarını doğruladı. Şirketten yapılan açıklamada 516 bin 954 kullanıcıya ait bilgilerin sızdırıldığı belirtildi.

Yerli kripto para borsalarından BtcTürk, sızıntı iddialarını doğruladı. Şirket, 2018 yılında 516 bin 954 kullanıcıya ait verilerin sızdırıldığını açıkladı. Şirket, bu tarihten sonra kayıt olan kullanıcıların veri ihlalinden etkilenmediğini ve bakiyelerinin güvende olduğunu duyurdu.

BtcTürk'ün resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, kullanıcıların fonları ile ilgili hiçbir sorun ve sızıntının BtcTürk kaynaklı olmadığı savunuldu.

"Bahse konu iddialarda sunulan örnek verilerin iş ortaklığı içerisinde olduğumuz kurumlar ile KVKK kapsamında yapılan sözleşmelere uygun olarak paylaşılmasından önce, Temmuz 2018 tarihinde sistem dışına çıkarılan veri setlerinden birinin taslak hali (veritabanından alınan ilk hali) olduğu değerlendirilmiştir. Bahse konu veri setinin depolandığı ortamda oluşan bir güvenlik ihlali neticesinde şirket dışına çıktığı düşünülmektedir" ifadelerine yer verilen açıklamada, ihlalden etkilendiği düşünülen veriler şöyle sıralandı:

- BtcTurk'te kayıtlı ad soyad, T.C. Kimlik Numarası ve kullanıcı numarası/User ID bilgisi

- BtcTurk'te kayıtlı e-posta bilgisi

- BtcTurk'te kayıtlı adres bilgisi

- BtcTurk'te kayıtlı doğum tarihi

- BtcTurk’te kayıtlı cep telefonu numarası

- Temmuz 2018 öncesi hesaba en son giriş tarihi

- Temmuz 2018 öncesi hesaba en son giriş yapılan IP adresi

- Geri döndürülemez şekilde PBKDF2 algoritması ile maskelenmiş kullanıcı şifreleri

Temmuz 2018 tarihinden sonra BtcTurk'e üye olan kullanıcıların veri ihlalinden etkilenmediğini belirten BtcTurk, şu ifadeleri kullandı:

- İhlalden etkilenen kullanıcılarımızın veri seti içeriğinde yer almayan verileri (selfie/özçekim kayıtları, bakiye bilgileri, banka hesapları, finansal şifreleri ve nitelikli verileri) ile Temmuz 2018 tarihinden sonra Şirketimize üye olan kullanıcılarımızın bu ihlalden etkilenmediğini sizlere duyurmak isteriz.

- Kullanıcılarımızın işlem güvenliği açısından büyük önem teşkil eden şifre/parola gibi verileri ise sistemlerimizde güvenle saklanmaktadır. PBKDF2 algoritması ile parolalar tek taraflı şekilde saklanarak, ilgili şifre sahibi kullanıcı dışında kimsenin bilemeyeceği ve geriye döndürülemez bir şekilde korunmaktadır. PBKDF2 algoritmasının mevcut teknolojik imkanlarla geri döndürülmek suretiyle şifrelerin tespiti mümkün değildir.