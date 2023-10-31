Bugün indirim gelen akaryakıt fiyatları için kötü haber
Türkiye yeni güne motorinin litre fiyatındaki indirimle başlasa da kötü haber geldi. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı brent petrolün 3 haneye çıkabileceğini öne sürdü.
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatları yeni haftaya indirimle başlamıştı. Bugün itibariyle ( 31 Ekim 2023 Salı ) motorine 1,56 TL'lik bir indirim geldi. Benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmazken yeni bir zam sağanağının başlayacağının ilk işaretleri gelmeye başladı bile.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, petrol fiyatlarına ilişkin olarak, "Gelişmelerin insani boyutu çok endişe verici. Bununla beraber özellikle petrol ve doğal gaz açısından da durum endişe verici. Dünyaya petrol ihracatının yaklaşık üçte biri bu bölgeden geliyor. Arzla ilgili bir sıkıntı, dünya ekonomisini hemen etkileyecektir. Şu anda petrol piyasasında ciddi gerginlik var ama fiyatlarda büyük bir zıplama olmadı" ifadelerini kullandı.
Güne 87,23 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 86,95 Dolar'dan işlem görüyor.
"Dünya ekonomisi için son derece tehlikeli"
Fatih Birol, petrol fiyatlarındaki son yükselişe ilişkin ise 2023 itibarıyla dünya petrol talebinin arttığını belirterek, "Büyümenin yüzde 80'i de Çin'den geliyor. İkincisi de arz açısından Suudi Arabistan ve Rusya'nın başını çektiği bir grup ülkenin petrol sevkiyatını kısıtlamasından kaynaklanıyor. O bakımdan ciddi bir darlık var. Fiyatlar da 90 dolar civarında. Bu zaten yüksek bir rakam. Petrol ihracatçıları krize direkt dahil olursa fiyatlar 3 haneye çıkabilir, bu da kırılgan olan dünya ekonomisi ve enflasyon açısından son derece tehlikeli bir durum olur" dedi.
GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
30 Ekim Salı itibariyle Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, çevresindeki illerle aynı fiyata satıldığı için bazı illerimizde güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:
Ankara
Benzin fiyatı: 35,74 TL
Motorin fiyatı: 38,61 TL
LPG fiyatı: 18,93 TL
İstanbul
Benzin fiyatı: 35,09 TL
Motorin fiyatı: 38,01 TL
LPG fiyatı: 18,89 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 35,91 TL
Motorin fiyatı: 38,78 TL
LPG fiyatı: 18,71 TL
Adana
Benzin fiyatı: 36,17 TL
Motorin fiyatı: 39,02 TL
LPG fiyatı: 18,33 TL
Adıyaman
Benzin fiyatı: 36,20 TL
Motorin fiyatı: 39,10 TL
LPG fiyatı: 18,56 TL
Antalya
Benzin fiyatı: 36,39 TL
Motorin fiyatı: 39,34 TL
LPG fiyatı: 18,89 TL
Aydın
Benzin fiyatı: 35,96 TL
Motorin fiyatı: 38,84 TL
LPG fiyatı: 18,68 TL
Balıkesir
Benzin fiyatı: 35,96 TL
Motorin fiyatı: 38,92 TL
LPG fiyatı: 18,66 TL
Diyarbakır
Benzin fiyatı: 36,42 TL
Motorin fiyatı: 39,32 TL
LPG fiyatı: 18,40 TL
Edirne
Benzin fiyatı: 35,86 TL
Motorin fiyatı: 38,88 TL
LPG fiyatı: 18,46 TL
Hatay
Benzin fiyatı: 36,06 TL
Motorin fiyatı: 38,97 TL
LPG fiyatı: 18,20 TL
Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 36,19 TL
Motorin fiyatı: 39,09 TL
LPG fiyatı: 18,36 TL
Kars
Benzin fiyatı: 36,32 TL
Motorin fiyatı: 39,23 TL
LPG fiyatı: 18,81 TL
Muğla
Benzin fiyatı: 36,02 TL
Motorin fiyatı: 38,88 TL
LPG fiyatı: 18,75 TL
Rize
Benzin fiyatı: 36,11 TL
Motorin fiyatı: 39,03 TL
LPG fiyatı: 19,10 TL
Sivas
Benzin fiyatı: 36,17 TL
Motorin fiyatı: 39,14 TL
LPG fiyatı: 19,15 TL
Trabzon
Benzin fiyatı: 36,06 TL
Motorin fiyatı: 39,02 TL
LPG fiyatı: 18,78 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor
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