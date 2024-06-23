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Bursa'da ekmeğe dev zam

Bursa'da ekmeğe dev zam
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Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, ekmek fiyatına zam yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, ekmek fiyatlarına yüzde 66 zam yaptı. 7,5 liradan satılan 400 gram ekmek, pazartesi gününden itibaren 12,5 liradan satışa sunulacak.

BESAŞ tarafından üretilen diğer ekmek fiyatları ise şu şekilde olacak;
"Tam buğday ekmek 22,5 lira, kepekli ekmek 17 lira, çavdarlı ekmek 22,5 lira, ruşeynli ekmek 22,5 lira, ayçekirdekli ekmek 25 lira, organik siyez tam buğday 45 lira, tam tahıllı ekmek 25 lira, yulaflı ekmek 25 lira, yöresel köy ekmeği 45 lira, rol ekmek 3 lira, kepekli rol ekmek 3 lira, tuzsuz rol ekmek 3 lira, şampiyon ekmek 7,5 lira, çikolatalı ekmek 7,5 lira ve sandviç ekmeği 3'lü 10 lira."

Etiketler bursa ekmek zam
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