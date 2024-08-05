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Çalışanlarının hakkını yiyen patronlara SGK cezaları kesilmeye başlandı

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Türkiye'deki "kayıt dışı ekonomi" ile mücadele kapsamında hem Maliye hem de SGK sahaya inerek denetimlere başladı.

Kayıtdışılığın ve yabancı işçilerin yoğun olduğu sektörler ile küçük ölçekli işletmelere yönelik uyarıda bulunan SGK, bir işçinin 1 gün dahi sigortasız çalıştırılması durumunda, en az 40 bin lira para cezası uygulanacağını duyurmuştu.

Bir yandan Maliye diğer yandan SGK müfettişleri sahaya indi ve ceza haberleri peş peşe gelmeye başladı. 

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri eş zamanlı olarak umuma açık işletmeler spa, sauna, hamam ve masaj salonları gibi iş yerlerine 24 ekiple eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi.

12 KİŞİNİN KAYITSIZ OLARAK ÇALIŞTIĞI TESPİT EDİLDİ

Maliye ve SGK personellerinin de katılımıyla yapılan uygulamada 5 farklı iş yerinde 12 kişinin kayıtsız olarak çalıştığı tespit edildi.

5 iş yerine SGK ve Gelir İdaresi Denetmenleri tarafından toplam 2 milyon 200 bin TL para cezası uygulandı.

 Ülkeye giriş kaydı olmaksızın iş yerlerinde çalıştığı tespit edilen 4 şahıs da gözaltına alınarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Öte yandan, bir işletmede yaşı küçük 2 çocuğun çalıştığının tespit edilmesi üzerine, çocuklar gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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İHA

Etiketler mersin SGK maliye müfettişler vergi kaçağı kayıtdışı ekonomi kayıt dışı ekonomi sigorta primi
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