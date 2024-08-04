Maliye'den vergi kaçıranı ihbar edene büyük ödül

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadelesinde vatandaşları da devreye soktu. Vergi kaçıranı ihbar edene yüzde 10 tutarında ihbar ikramiyesi ödenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçırmayı en minimum düzeye indirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda fatura ve fiş kesmeyen işletmelere de daha katı ve caydırıcı cezalar gelirken, aynı zamanda fatura ve fiş almayan müşterinin de cezalandırılması öngörülüyor.

İhbar Edene Yüzde 10’u Kadar Ödeme Yapılacak Bu düzenlemelerin yanı sıra vatandaşlar, fatura ve fiş kesmeyen işletmeleri şikayet ederek ihbar ikramiyesi kazanabilecek.

Firmaların vergi kaçırdığı tespit edildiğinde bu tutarın yüzde 10’u kadarı da ihbar eden vatandaşın hesabına ikramiye olarak yatırılacak.

GİB’in internet sayfası, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 189 hizmetleri güncellenirken, Başkanlık, "BİP Vergi İhbarı Servisi", X ve Instagram ihbar hesapları ("gibihbar" üzerinden "DM-Direkt Mesaj" yoluyla) ve WhatsApp İhbar Hattı (05521890189) yolları da hizmete açıldı.

Vatandaşlar bu iletişim kanalları üzerinden düşük KDV oranı uygulaması yapan, IBAN/PTT çeki yolu ile ödeme talep eden, fiş/fatura vermeyen, başka işletmenin POS cihazını kullanan, mükellefiyet kaydı olmayan, sahte/yanıltıcı belge düzenleyen veya kullanan, personel ücretini elden ödeyen, kira gelirini beyan etmeyen, tapu harcını eksik ödeyen, kaçak ürün satışı yapanlara karşı şikayette bulunabilecek.