2019 yılı asgari ücret açıklandı: Net 2.020 TL !

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2019 yılı asgari ücretini belirledi. Asgari ücret net 2.020 TL olarak açıklandı. Böylelikle asgari ücrete yapılan zam yüzde 26.5'le 417 TL olarak gerçekleşti.



Asgari ücret 1 Ocak 2019'dan itibaren brüt 2.558 TL, net 2.020 TL olarak belirlendi. Buna göre net asgari ücret geçen yıla göre %26 oranında zamlanmış oldu. TÜİK asgari ücretin ağır işlerde 2.213 TL olmasını önermişti. TÜRK-İŞ ise 2000 TL artı refah payı istemişti.

AGİ 2019 yılında yeni asgari ücret ve işsizlik maaşıyla birlikte zamlandı. Buna göre "Evli ve 3 çocuklu bir asgari ücretli", asgari gecim indirimi avantajiyla 2.155 tl asgari ücret alacak.

2019 Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu ?

ZAM OY BİRLİĞİYLE KARARLAŞTIRILDI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na teşekkür eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mevcut enflasyon oranının üzerinde bir artış yaşandığına dikkat çekti. "Bu karar komisyonun oy birliğiyle alınmıştır" diyen Selçuk, "Bugüne kadar oy birliği, asgari ücret toplantıları tarihinde yalnızca üç kez sağlandı. Bu da yeni sistemde her kesimin bir rakam üzerinde uzlaşabildiğini gösterdi" dedi.

Selçuk, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin de yeni asgari rakamında etkili olduğunu söyledi.

Belirlenecek yeni ücret 10 milyon çalışanı doğrudan ilgilendirirken, 2019'da yapılacak toplu sözleşmeler için de belirleyici olacak.

"NE YAPACAĞIM İNSANLARI PLAJA MI DAVET EDECEĞİM?"

Yeni tutarla ilgili açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, bu süreçte kendisine 'insanları sokağa çağırmak' suçlamasının yöneltildiğini söyledi. Atalay, "Ne yapacağım insanları plaja mı davet edeceğim?" dedi. Yeni tutarın şahane bir rakam olmadığını vurgulayan Atalay, "En azından 2 bin TL'yi geçti" ifadesini kullandı.



Komisyon, ücreti belirlemek için üçüncü toplantısını 20 Aralık'ta yapmıştı. Toplantıda, bir işçinin asgari geçim tutarını komisyonla paylaşan TÜİK, asgari ücreti "ağır" statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, "orta" statüdeki işlerde bin 978 lira 80 kuruş, "hafif" statüdeki işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak önermişti.

İŞÇİ VE İŞVEREN NE İSTİYORDU ?

Türk-İş yeni asgari ücret belirlenirken öncelikle geçim şartlarının temel alınmasını istemişti. Asgari ücret görüşmelerine 2 bin liranın üzerinde başlanılmasını talep eden Türk-İş bu rakama enflasyon oranındaki artışın yanında refah payının da eklenmesini talep etmişti.

Asgari ücretin vergi dışı tutulmasını da savunan Türk-İş, net ücrette 2 bin liranın altındaki her teklife kapılarını kapatmıştı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?



Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masa bulunuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantının ardından komisyon, sırasıyla işveren ve işçi ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar verecek. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilecek.

TİSK İŞVERENE DESTEĞE ZAM İSTEDİ

TİSK ise yeni asgari ücret belirlenirken hedef enflasyon, yatırımlar, rekabet gücü, verimlilik ve işsizlikle mücadelenin dikkate alınmasını, asgari ücret desteğinin arttırılarak devam ettirilmesini, yüzde 2 olan işsizlik sigortası işveren payının 2019 yılı için alınmamasını talep etti.

İşveren ayrıca SGK işveren desteğinin yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkartılmasını ve toplu iş sözleşmesi imzalanan iş yerlerinde bunun yüzde 7 olarak uygulanmasını istedi.

İLK KEZ ASGARİ ÜCRETLİ BİR İŞÇİ DE YER ALDI

Komisyonun bu yılki ilk toplantısı 6 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşmişti. Bu toplantıda ilk kez asgari ücretli bir işçi de yer almıştı. Yalova Üniversitesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Güvenlik-İş Sendikası üyesi Gülden Görmez, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda Türk-İş heyetindeki 5 kişiden biri olmuştu.

TİSK'in ev sahipliğinde 13 Aralık'ta düzenlenen ikinci toplantıda, işçi heyetine başkanlık eden Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Rakamsal pazarlığa başlamadığımız için tam bir sonuç çıkmadı. Henüz erken ama TÜİK'in açıklamasından sonra bir sonuç çıkacağını bekliyorum." açıklamasını yapmıştı.

İşveren heyetine başkanlık eden TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise "2018 yılı işsizlik, büyüme ve enflasyon rakamlarını gördük, 2019 yılındaki hedefler çok daha farklı, işsizlik oranları çok daha farklı. Bunların hepsini dikkate alarak bir rakam öngörüp paylaşacağız." demişti.

Yıllara göre asgari ücret



2018: 1603 TL

2017: 1404 TL

2016: 1300 TL

2015:

1 Ocak-949TL,

1 Temmuz-1000 TL

2014:

1 Ocak-846 TL,

1 Temmuz-891 TL

2013:

1 Ocak-773 TL,

1 Temmuz-803 TL

2018 YILI ASGARİ ÜCRET NET 1.603 TL



Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 725 lira 8 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş.

Bunun 2 bin 29 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 314 lira 57 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 40 lira 59 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.