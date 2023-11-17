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2023 üçüncü çeyrek işsizlik rakamları açıklandı

2023 üçüncü çeyrek işsizlik rakamları açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılının üçüncü çeyrek işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre üçüncü çeyrekte Türkiye'deki işsizlik %9,2 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı üçüncü çeyrek (Temmuz - Eylül) İşgücü İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye'de İşsizlik oranı 2023 yılı üçüncü çeyrekte yüzde 9,2 oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5, kadınlarda yüzde 12,5 olarak tahmin edildi.
İşgücü İstatistikleri, III. Çeyrek: Temmuz - Eylül, 2023
Etiketler işsizlik TÜİK Türkiye istatistik kurumu işsiz sayısı
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