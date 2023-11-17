2023 üçüncü çeyrek işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı üçüncü çeyrek (Temmuz - Eylül) İşgücü İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye'de İşsizlik oranı 2023 yılı üçüncü çeyrekte yüzde 9,2 oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5, kadınlarda yüzde 12,5 olarak tahmin edildi.

İşgücü İstatistikleri, III. Çeyrek: Temmuz - Eylül, 2023

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 161 bin kişi azalarak 3 milyon 218 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,5, kadınlarda %12,5 olarak tahmin edildi.









Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %53,4 olarak gerçekleşti

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 124 bin kişi artarak 31 milyon 724 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %48,4 oldu. Bu oran erkeklerde %65,8 iken kadınlarda %31,4 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2023 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 37 bin kişi azalarak 34 milyon 942 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %53,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,2, kadınlarda ise %35,9 oldu.



Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %17,1 oldu



15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,7 puanlık azalış ile %17,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %14,2, kadınlarda ise %22,4 olarak tahmin edildi.



Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, III. Çeyrek: Temmuz-Eylül, 2023



15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,7 puanlık azalış ile %17,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %14,2, kadınlarda ise %22,4 olarak tahmin edildi.





Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre sanayi sektöründe 226 bin kişi azalırken, tarım sektöründe 30 bin kişi, inşaat sektöründe 42 bin kişi, hizmet sektöründe 278 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %14,8'i tarım, %20,8'i sanayi, %6,4'ü inşaat, %58'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,2 saat azalarak 44,0 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,9 puanlık azalış ile %22,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,9 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %17,3 olarak tahmin edildi.