3 bin kişilik kontenjan vardı... Binlerce kişi başvurdu

Kilis'te geçici iş için program açıldı. 3 bin 250 kişilik işe 9 bin 700 kişi başvurdu. Noter huzurunda çekiliş yapıldı. Genç, yaşlı, kadın, erkek herkes iş bulma umuduyla kuranın çekileceği spor salonunda soluğu aldı. Programa başvuranların emekli maaşı dahil kamudan hiçbir para almama şartı bulunuyor.



Kilis’te, ‘Toplum Yararına Program’ kapsamında 3 bin 250 kişinin 6 ay süreyle istihdam edileceği işe, 9 bin 700 kişi başvurdu. Bunun üzerine işe alınacak kişilerin noter huzurunda kura çekimiyle belirlenmesine başlandı.

Kilis’teki resmi kurumlarda 6 ay süreyle çalıştırılacak 3 bin 250 kontenjanlık geçici iş için Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) 9 bin 700 kişi başvurdu. Başvuruların sona ermesinin ardından bugün işe alınacak kişilerin belirlenmesi için kura çekimine başlandı. Kilis Spor Salonu’nda yapılan ve yarın da devam edilecek kura çekimiyle 6 aylık işe alınacak kişiler belirleniyor.

Kurada isimleri çıkanlar, geçici de olsa iş bulmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

İŞSİZLİK NE KADAR?

İşsiz sayısı 2018 yılı Ocak döneminde 576 bin kişi azalarak 3 milyon 409 bin kişi oldu. İşsizlik oranı yüzde 10,8 seviyesinde gerçekleşti.