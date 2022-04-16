Açlık sınırı asgari ücreti yıkıp geçti

Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi, açlık sınırının mart ayında 4 bin 453 liraya yükselerek, asgari ücretin 200 lira üstüne çıktığını duyurdu.

Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin yayımladığı raporda, bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesinin toplam maliyetinin 4 bin 453 lira olduğu tespit edildi. Böylelikle, açlık sınırının mart ayında asgari ücretin 200 lira üstüne çıktığı belirlendi.

Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi tarafından yayımlanan rapora göre, Türkiye İstatistik Kurumu madde fiyatları üzerinden hesaplama yapıldığı aktarıldı. Açlık sınırının sağlıklı beslenmek için gıdaya ödenmesi gereken tutar, yoksulluk sınırının ise ulaşım, eğitim dahil temel ihtiyaçlar için ödenmesi gereken tutar olduğu hatırlatıldı.

Rapora göre günlük harcamalarda en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 46,95 liralık harcama gereksinimi ile oluşturdu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 31,03 lira olarak hesaplandı.

EKMEK İÇİN YAPILMASI GEREKEN HARCAMA GÜNLÜK 11,64 LİRA

Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarının 25,04 liraya ulaştığı belirtilirken ekmek için yapılması gereken harcama tutarının günlük 11,64 lira, katı yağ ve sıvı yağ için ise 10,21 lira olduğu belirtildi. Raporda "Yumurta için 2.91, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 6,90 lira harcama yapılması gerekmektedir" dendi.

SAĞLIKLI BESLENMENİN MALİYETİ ASGARİ ÜCRETİN ÜSTÜNDE

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarının farklılık gösterdiği ifade edilen raporda, "Yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 1.210 liradır. Bu değer yetişkin bir kadın için 1.158, 15-18 yaş bir genç için 1.266, 4-6 yaş arası bir çocuk için 820 liradır. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 4 bin 453 lira olarak tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

ASGARİ ÜCRETE ACİL ZAM

Asgari ücrete yapılan yüzde 50 zam daha şubat ayında enflasyon altı kaldı. Asgari ücretin en önemli harcama kalemleri arasında bulunan gıdada enflasyon yüzde 70’in üzerine çıktı. Emekçiler asgari ücrete acilen zam yapılmasını talep ediyor. Ancak iktidar kanadından zam talebine yönelik henüz olumlu bir yanıt gelmiş değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de zam için aralık ayını gösteriyor. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ise asgari ücret komisyonun yıl içerisinde birden fazla toplanmasının önünde engel olmadığını, ücretlerin enflasyona göre güncellenebileceğini vurguluyor.