Asgari ücret daha hesaplara yatmadan eridi

Seçimlerden önce 500 dolar olarak hedeflenen asgari ücret, açıklanmasının ardından geçen üçüncü günde 32 dolar eridi.

Merkez Bankası’nın faiz kararının öncesine denk getirilerek açıklanan yeni asgari ücret, faiz kararının ardından erimeye devam ediyor. Açıklandığı Salı günü 482 dolara karşılık gelen 11 bin 402 TL’lik yeni asgari ücret, bugün ise 450 dolar dolayına gerilemiş durumda.

Seçimlerden önce açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücreti 500 dolar civarına çıkarmayı hedeflediklerini söylemişti.

Seçimlerin ardından geçen günlerde yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından Salı günü yeni asgari ücret, 11 bin 402 TL olarak açıklanmıştı.

Açıklandığı gün 482 dolara karşılık gelen yeni asgari ücret, daha hesaplara yatmadan büyük bir erime ile karşı karşıya.

Merkez Bankası’nın dün aldığı faiz artırımı kararı ile birlikte döviz piyasası da sert biçimde yükseldi.

Bugün saat 11.50 itibariyle dolar kuru 25,30 TL dolaylarında seyrediyor. Bu kurla dolar bazındaki asgari ücret de 450 dolara gerilemiş durumda.

32 dolarlık kaybın TL bazındaki karşılığı ise 800 TL’ye denk geliyor.