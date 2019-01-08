Asgari ücretliler 50 gün devlete çalışacak

Son açıklanan vergi tarifesine göre, asgari ücretli bir çalışan yıl boyunca devlete 4 bin 319 lira gelir vergisi ödeyecek. Bu da asgari ücretlinin yılda yaklaşık 50 gün vergi ödemek için çalışması anlamına geliyor.

Birgün gazetesinden Hüseyin İrfan Fırat'ın haberine göre 2019 yılında ücret geliri elde eden çalışanlardan alınacak olan vergi tarifesi açıklandı. Geçen yıl 14 bin 800 TL olan ve asgari ücretlileri yakından ilgilendiren yüzde 15’lik ilk dilim, bu yıl yüzde 21,6 artışla 18 bin TL’ye çıkartıldı.

Aşağıdaki tabloya göre asgari ücretli bir çalışan, ağustos ayından sonra yüzde 20’lik vergi dilimine girecek ve ödeyeceği aylık gelir vergisi 326,20 TL’den 404,78 TL’ye çıkacak. Bu da net ücretinde 78,58 TL bir azalışa neden olacak. Asgari ücretli bir çalışan, yıl boyunca devlete 4.319,14 TL gelir vergisi ödeyecek. Bu aynı zamanda asgari ücretlinin yılda yaklaşık 50 gün vergi ödemek için çalışması anlamına geliyor.

ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 42’Sİ DEVLETE GERİ DÖNÜYOR

Yandaki tabloda da görülebileceği gibi, asgari ücretli çalışanlar devlete ücretlerinden yıl boyunca 10 bin TL’den fazla fon ve vergi ödeyecekler. Yıl boyunca Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dâhil eline toplam 23.846,09 TL geçecek olan bir asgari ücretli çalışan, elde ettiği bu gelirin yaklaşık yüzde 42’sini fon ve prim olarak devlete geri ödeyecek.

ASGARİ ÜCRETİN VERGİ DIŞI BIRAKILMASI HAYAL

Devletin tartışmasız en sadık vergi ödeyicisi olan ücretli çalışanlar içinde asgari ücretliler önemli bir yer teşkil ediyor. Çalışma Bakanlığı’nın geçen yıl yaptığı bir araştırmaya göre, ülkemizde çalışanlar içinde asgari ücretliler yüzde 40,3 oranında ve bu 5 milyon kişinin üzerinde bir rakama tekabül ediyor. Resmi kayıtlar dışında, kayıt dışı ve asgari ücretin altında çalıştırılanları da ilave ettiğimizde ülkede çalışanların yarısından fazlasının bu ücret seviyesinde olduğu gerçeğini görüyoruz.

Yıllardan beri farklı kesimler tarafından dillendirilen asgari ücretin vergi dışı bırakılması konusu ise, devletin böylesi bir vergi gelirinden yoksun kalmak istemeyeceği gerçeğini göz önüne aldığımızda hayal gibi görünüyor. Zaten sürekli konuşulan bu konunun bir türlü hayata geçirilememesi de bu gerçekten kaynaklanıyor.

Asgari ücretin vergi dışı bırakılması talebinin karşılanmamasının yanında, geçen hafta açıklanan vergi tarifesi, yine çalışanların yılın ikinci yarısında bir üst dilime (yüzde 20) geçirilerek daha fazla vergi ödemelerine neden olacak. Bu durumda asgari ücretlilerin beklentisi vergi artışından etkilenmemeleri için ilk dilim olan yüzde 15’in 18 bin TL değil en az 28 bin TL olması.