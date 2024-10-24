Asgari ücrette ''zam müjdesi'' bekleyenlere bir kötü haber daha

Asgari ücretli olsun olmasın tüm çalışanların merakla beklediği 2025 yılı zamlı asgari ücret için masadaki ilk teklif belli oldu.

Türkiye'de hem asgari ücretli hem de daha yüksek ücret alan çalışanların merakla beklediği 2025 yılı asgari ücret zammı için bir kötü haber daha geldi.

Milyonlarca çalışanın gözü Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda. Komisyon toplanarak 2025 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti belirleyecek. Geçmiş yıllarda yapılan tüm asgari ücret artışları ya enflasyon oranıyla paralel ya da onun 5-10 puan üstünde gerçekleşmiş durumda. Bu sebeple bu yılda komisyonun ilk bakacağı veri enflasyon olacak.

2024 yılı boyunca net 17.002 TL, brüt ise 20.002 TL olarak belirlenen asgari ücret 2024 yılında her gün enflasyon karşısında erimeye devam ederken 2025 yılı zammı için de geri sayım başlarken IMF Türkiye misyonu başkanı Jim Walsh Türkiye'de asgari ücretin geçen yılla aynı oranda bile artırılmaması gerektiğini savundu.

IMF Türkiye misyonu başkanı Jim Walsh, asgari ücret, enflasyon ve Türkiye ekonomisiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Washington’daki IMF-Dünya Bankası yıllık toplantısında Reuters’a konuşan Walsh, asgari ücretteki yüksek oranlı artışların enflasyon beklentilerini olumsuz etkileyebileceğini belirtti. “Bu yıl böyle yüksek bir artış olmamasını umuyoruz, çünkü benzer durumdaki birçok ülkede bu artışların enflasyon üzerinde belirgin etkiler yarattığını gördük. Yetkililerin bu dengeyi kurması gerekiyor ve bunun farkındalar” dedi.

Walsh, düşük gelirli çalışanların korunması için nakit transferleri ve etkili sosyal programların geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. “Asgari ücretin artırılması yerine, doğrudan yardımlar ve hükümet desteklerinin daha iyi düzenlenmesi, ekonomik dengeler açısından daha sürdürülebilir olabilir” şeklinde konuştu.

Walsh ayrıca Türkiye’de finansal koşulların zaten sıkı olduğunu belirtti ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon hedeflerine ulaşmak için daha fazla faiz artışına başvurabileceğini söyledi. “TCMB, sıkılaştırma yanlısı bir duruş sergiledi ve enflasyonun düşüş trendine girdiğini görene kadar faizleri sabit tutmayı hedeflediğini belirtti” dedi. Ancak Walsh, piyasada faiz indirimine ilişkin belirsizlik olduğunu belirterek, “Aylık enflasyon yüzde 2,5 seviyesinde seyrederken, faiz indiriminden bahsetmek için henüz erken” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin yüksek enerji ithalatı nedeniyle olası enerji şoklarına karşı savunmasız olduğuna dikkat çeken Walsh, enerji bağımsızlığı için yenilenebilir enerji üretiminin artırılmasının önemine vurgu yaptı. “Yüksek enerji maliyetleri ve istikrarsız enflasyon beklentileri, Türkiye'yi kırılgan hale getiriyor. Yenilenebilir enerjiye yapılacak yatırımlar, bu riski azaltmanın en iyi yollarından biri olabilir” dedi.

Asgari ücret zammında beklentiler neler ?

Bu yıl için enflasyon verileri Orta Vadeli Program (OVP) ve Merkez Bankası'nın tahminlerine dayanıyor. OVP'de yıl sonu enflasyonu yüzde 41,50 olarak öngörülürken, Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre bu oran yüzde 45'e kadar çıkıyor. Bu tahminler ışığında, asgari ücret pazarlıklarında masaya ilk yazılacak rakamın net 24.057 TL olacağı belirtiliyor. Brüt rakam ise 28.302 TL olarak hesaplanıyor.

Pazarlıklar bu rakam üzerinden şekillenecek ve enflasyona göre belirlenecek yeni asgari ücretin bu seviyelerde olacağı öngörülüyor. Ocak ayında yapılacak zamla birlikte çalışanlar, yeni asgari ücreti almaya başlayacak.

Peki 2025 yılı zamlı asgari ücret için masada hangi rakamlar var ? İşte asgari ücret zam tahminleri...

İktidarın Orta Vadeli Programı'na göre...

OVP Enflasyon Tahmini: Yüzde 41,5

Asgari ücret tahmini: 24.058 TL

TCMB'nin enflasyon beklentisine göre

Merkez Bankası Anketi: Yüzde 43,14

Asgari ücret tahmini: 24.336 TL

Anadolu Ajansı'nın enflasyon tahminine göre

Anadolu Ajansı Enflasyon Tahmini: Yüzde 42,64

Asgari Ücret Tahmini: 24.251 TL

Reuters'in enflasyon tahminine göre

Reuters Enflasyon Tahmini: Yüzde 42,95

Asgari Ücret Tahmini: 24.304 TL

Finansal Kurumlar Birliği'nin enflasyon tahminine göre

Finansal Kurumlar Birliği Enflasyon Tahmini: Yüzde 49,39

Asgari Ücret Tahmini: 25.399 TL