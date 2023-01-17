Atama bekleyen öğretmenlere de seçim müjdesi gelir mi ?

Yeni yıla girilmesi ile beraber çok sayıda öğretmen adayının beklentileri de devam ederken 2023 yılı öğretmen atama takvimi için de kulisten dikkat çeken iddialar sızdı.

Seçimlerin yaklaşması ile başta KYK ve EYT sorunu olmaz üzere pek çok soruna el atan AKP hükümetinin, öğretmen ataması konusundaki ısrarları karşısında da yeni bir adım atacağı tahmin ediliyor.

Öğretmenlerin gündeminde yer alan 100 bin öğretmen ataması ile ilgili açıklama, geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapıldı. Özer'in, "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar." sözleri atama bekleyen öğretmenleri heyecanlandırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün bir gazetede yayımlanan ve Bakan Özer'e atfedilen, "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Bakanımızın böyle bir ifadesi olmamıştır. Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır" değerlendirmesinde bulunuldu. Buna göre; 2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama yapılacak olan çalışmaların ardından duyurulacak.

ATAMAYA İLİŞKİN SON AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son olarak öğretmen atamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti;

"Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır"

Henüz atamalar ile ilgili bir gelişme yaşanmadığı için 2023 MEB öğretmen atama takvimi de açıklanmadı. Öğretmen atamaları ile ilgili duyurular personel.meb.gov.tr adresinden yapılıyor.