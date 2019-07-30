Bakan Selçuk'tan Türk-İş'e ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş'i ziyaret etti.

Bakan Selçuk, Türk-İş'in 67. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkan Ergün Atalay'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Basına kapalı ziyaret, yaklaşık iki saat sürdü.

Ziyarette, Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar da yer aldı.

HÜKÜMET 5+4 TEKLİFİNİ REVİZE ETTİ

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 200 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesiyle ilgili daha önce yüzde 5+4 olarak verdiği zam teklifini revize etti. Selçuk, ilk altı aylık dönem için 1 puan artış yaparak, yüzde 6+4 teklifinde bulundu. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, bu teklifin kabul edilemez olduğu cevabını verdi.

TÜRK-İŞ +3 refah payı istemişti

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, gerçekleşen enflasyon rakamının dahi altında olduğunu belirterek bu teklifin kabul edilemez olduğunu tekrarladı. Bakanlığın teklif üzerinde yeni bir değerlendirme yaparak bayramdan önce yeni teklif sunabileceği belirtildi.

TÜRK-İŞ, ücretlere 300 lira seyyanen zam yapılmasını ve bunun üzerine 2019'un ilk 6 ayında yüzde 15 oranında artırılmasını, sonraki 1.5 yıl boyunca da enflasyon + 3 puan refah payı verilmesini istemişti.