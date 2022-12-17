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Çalışanlar için bir emsal karar daha!

Çalışanlar için bir emsal karar daha!
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Geçim derdi nedeniyle ek iş yapan çalışanını işten çıkartan işveren haksız bulundu. İşçi mahkemesinde görülen davada tazminatsız işten çıkarılan işçi hukuk mücadelesini kazandı.

Artan harcamalar ve hayat pahalılığı nedeniyle özellikle büyükşehirlerde pek çok kişi çareyi ikinci bir iş yapmakta arıyor. İkinci işte çalışanlar bu durumu genellikle işverenlerden gizliyor. Bu nedenle işsiz kalma korkusu yaşayan vatandaşlar için örnek olabilecek bir dava görüldü.

NTV’de yer alan haberde, İstanbul’da kurye olarak çalışan bir işçi, mesai saatleri dışında başka bir işte daha mesai yaptı. Patron haklı fesih yaparak işçiyi tazminatsız işten çıkardı. İşçi tazminat için dava açtı.

İŞ MAHKEMESİ 'GEÇERLİ FESİH' DEDİ

İş mahkemesi, işten çıkarmayı "geçerli fesih" sebebi saydı. Konu istinaf mahkemesine taşındı. İşveren, istinaf mahkemesi dilekçesinde çalışana başka bir işte çalışamayacağına dair yasak konulduğunu belirtti. İşçi ise işe girerken de bu durumun bilindiğini savundu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi işçiyi haklı buldu.

 

NTV

Etiketler işçi mahkemesi istinaf istinaf mahkemesi karar işveren
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