Dünyanın en eski bankası 6 bin kişiyi işten çıkarıyor!

Dünyanın en eski bankası İtalyan Monte dei Paschi di Siena, diğer bankalarla birleşmemekte karar kılarsa yaklaşık 6 bin çalışanını işten çıkarabilir. 1472 yılında kurulan Paschi, bağımsız kalma seçeneğini seçerse, çarşamba günü yönetim kuruluna sunulan bir planda belirtildiği gibi maliyetleri ve işgücünü azaltması ve yaklaşık 60 şubeyi kapatması gerekecek.

Bankanın aynı zamanda sermayeyi artırma seçeneklerini de gözden geçirdiği ve yöneticilerin önerilen stratejik planı gözden geçirmek için 17 Aralık'ta toplanacağı bildirildi.